Испытайте волшебство парада лодок с вкусными ресторанами в Дана-Пойнт

Ежегодный Парад огней лодок в гавани Дана-Пойнт вернулся и стал лучше, чем когда-либо. В этом году гавань, оформленная в стиле Candyland, превратится в причудливую праздничную страну чудес. Наслаждаясь ослепительным зрелищем освещенных морских судов, проходящих через гавань, обязательно утолите свою тягу вкусной едой из местных закусочных.

Beach Harbour Pizza — идеальное место, где можно быстро и с удовольствием перекусить. Возьмите целый пирог или пиццу по кусочку и найдите уютное местечко у воды, чтобы насладиться парадом. Если вы ищете непринужденную трапезу, отправляйтесь в The Brig, где подают завтраки, гамбургеры, пасту и блюда из морепродуктов. Хотя из патио не открывается вид на парад, во внутреннем дворике царит непринужденная атмосфера.

Для сладкоежек посетите Coffee Importers / Scoop Deck. Это популярное заведение предлагает мороженое Lappert's, кофейные напитки ручной работы, сэндвичи и соки. Расположенный недалеко от доков, это отличный выбор для просмотра парада лодок. El Torito, популярная мексиканская сеть ресторанов, предлагает фантастический вид на гавань. Побалуйте себя маргаритой и тако, наслаждаясь легким зрелищем.

Если вы любитель вина, обязательно посетите Frisby Cellars. В этом дегустационном зале, расположенном на самой южной стороне гавани, предлагаются вина, изготовленные из винограда Пасо Роблес. Сочетайте вино с вкусным сыром и мясом. Если вы хотите поужинать в более формальной обстановке, вам подойдет ресторан Gemmell's. В этом французско-континентальном ресторане подают разнообразные блюда, в том числе креветки с чесночным соусом и жареную баранину.

Glasspar, ресторан изысканной кухни, расположенный через дорогу от гавани, может похвастаться меню из морепродуктов. Не пропустите сезонные праздничные коктейли. Harpoon Henry’s — еще один отличный вариант с отапливаемым патио и окнами, из которых открывается лучший вид на световое шоу. Побалуйте себя гигантским коктейлем из креветок, гамбургерами, рыбой с жареным картофелем или разнообразными блюдами из морепродуктов.

Другие рестораны в этом районе включают знаменитую американскую таверну Джимми, где подают сытные американские блюда, и рыбный рынок Джонс, где подают вкусную рыбу с жареным картофелем.

Сделайте Парад огней на лодках в этом году в Дана-Пойнт незабываемым, насладившись восхитительными ресторанами, доступными рядом с маршрутом парада. Не забудьте заранее позвонить, чтобы проверить наличие мест и сделать предварительный заказ.