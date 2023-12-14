Департамент доходов штата Алабама начинает раздачу скидок

Департамент доходов Алабамы недавно начал распределять скидки в рамках своей программы финансовой помощи, обеспечивая поддержку имеющим на это право жителям. Хотя департамент усердно работает над своевременной обработкой более 1.9 миллиона чеков на скидки, некоторым налогоплательщикам может потребоваться более длительный период ожидания, чем ожидалось.

Процесс распределения начался 1 декабря 2023 года, как раз к курортному сезону. Физические лица имеют право на скидку в размере 150 долларов США, а совместные заявители могут получить 300 долларов США. Министерство доходов осознает важность этих средств и прилагает все усилия, чтобы ускорить обработку, обеспечивая при этом точность.

Скидки предоставляются с начала декабря как посредством прямого депозита, так и посредством бумажного чека. Тем не менее, получателям рекомендуется набраться терпения и дать время для получения скидки. Департамент понимает важность этих средств для отдельных лиц и семей, особенно во время курортного сезона.

Налогоплательщики, желающие получить дополнительную информацию о своем праве на получение льгот, сумме, которую они могут получить, и ожидаемом способе предоставления скидок, могут посетить страницу часто задаваемых вопросов Департамента доходов штата Алабама. Этот ресурс предоставит ответы на часто задаваемые вопросы и обеспечит получателям четкое понимание процесса.

Важно отметить, что распределение рибейтов – это постоянная операция, и департамент активно работает над тем, чтобы выполнить задачу максимально эффективно. Департамент доходов штата Алабама стремится предоставлять финансовую помощь имеющим на это право резидентам и стремится обеспечить, чтобы каждый получил свою скидку в установленном порядке.

Пока распространение продолжается, получатели могут оставаться в курсе новостей, подписавшись на информационный бюллетень Департамента доходов штата Алабама или загрузив свое новостное приложение из Apple App Store или Google Play Store.

(Источник: WBRC)