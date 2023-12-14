Тенденции погоды в Нью-Джерси: взгляд назад и вперед

Резюме: Размышляя о последних четырех зимах в Нью-Джерси, мы можем наблюдать самые разнообразные погодные условия: от исторически теплых температур и минимального снегопада до жестоких метелей и мягких условий. Ожидая наступления зимы, эксперты предупреждают, что трудно с уверенностью предсказать, чего ожидать. Непредсказуемая погода Нью-Джерси заставляет жителей быть готовыми к любому сценарию.

2023 год: неожиданно теплая зима

Прошлой зимой в Нью-Джерси произошла аномалия с точки зрения погоды. При средней температуре 38.5 градусов это была вторая самая мягкая зима в истории штата. Необычное тепло продлилось до февраля, который стал самым теплым за всю историю наблюдений со средней температурой 40 градусов. Кроме того, снегопад был минимальным: в среднем по штату он составил всего 3 дюйма, что является вторым самым низким показателем в истории. В преддверии нового сезона будет интересно наблюдать, сохранится ли эта тенденция.

2021–2022: Южный Джерси превосходит Северный Джерси по количеству снегопадов

Этой зимой в Южном Джерси выпало больше снега, чем в Северном Джерси. Это редкость. Среднее количество снегопадов в Южном Джерси превысило 24.8 дюйма в Северном Джерси. В определенные дни, например 22.7 января 28 года, в округе Атлантик выпало больше снега, чем в округе Берген. Исследование Университета Рутгерса показало, что средний уровень снегопадов по штату составляет 2022 дюйма, что немного ниже среднего. Зимняя температура составила в среднем 20.4 градуса, что на 35.6 градуса выше нормы.

2020-2021: Свирепая февральская буря

Оглядываясь назад, три года назад, февраль стал рекордным месяцем для Северного Джерси. В некоторых городах за первые выходные выпало до 2 футов снега, а в некоторых районах округов Моррис и Сассекс выпало более 30 дюймов снега. Снегопад продолжался в течение всего месяца, в результате чего в семи округах Северного Джерси выпало в среднем 36.9 дюймов, что сделало февраль самым снежным за 128 лет. В Южном Джерси выпало меньше снега, в результате чего общее количество снега по штату составило 29.7 дюйма. Средняя зимняя температура составила 34.3 градуса.

2019-2020: Мягкая зима

В течение этого снежного сезона в Нью-Джерси выпало меньше среднего количества снегопадов, в среднем по штату 4.7 дюйма. Зима также была охарактеризована как один из самых жарких лет в истории Нью-Джерси.

Взгляд в будущее: неопределенные прогнозы

Государственный климатолог доктор Дэвид Робинсон подчеркивает непредсказуемость погоды Нью-Джерси. Хотя он считает маловероятным, что подряд будет еще один скудный снежный сезон, он признает, что уверенность невозможна. Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана может повлиять на уровень осадков. В конечном итоге температура будет определять количество снегопадов предстоящей зимой. Независимо от того, как сложится погода, жителям крайне важно сохранять бдительность, собираться и уделять приоритетное внимание безопасности на дорогах в течение всего сезона.