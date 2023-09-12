Нерассказанная история первых женщин-астронавтов Америки: преодолевая барьеры и достигая новых высот

В книге «Шестёрка: нерассказанная история первых женщин-астронавтов Америки» Лорен Граш исследует путешествие шести выдающихся женщин, которые разбили стеклянный потолок в мире освоения космоса, где доминируют мужчины. Груш бросает вызов преобладающему мнению о доминировании белых мужчин в космической гонке и подчеркивает значительный вклад этих женщин, которые были частью первого класса НАСА, включившего женщин.

Grush фокусируется на жизни Салли Райд, Джуди Резник, Кэти Салливан, Анны Фишер, Реи Седдон и Шеннон Люсид. Эти женщины присоединились к отряду астронавтов НАСА в 1978 году и были полны решимости достичь высот, которые ранее были им запрещены.

«Шесть» дает представление об их мотивах и колебаниях, предлагая понять моменты, когда каждая женщина осознала, что может подать заявку на роль космонавта. Груш описывает процесс отбора как значительный шаг к многообразию, хотя класс по-прежнему преимущественно состоял из белых мужчин.

В книге также рассматриваются проблемы, с которыми столкнулись эти женщины, включая сексистское внимание средств массовой информации, шовинистические спекуляции о романтике и сексе в космосе, а также борьбу за баланс личной и профессиональной жизни. Граш приводит примеры их стойкости и решимости перед лицом невзгод, например, битву Райд за защиту своей частной жизни и психического здоровья на фоне пристального внимания средств массовой информации.

«Шестерка» также подчеркивает решающую роль, которую играют поборники разнообразия внутри и за пределами НАСА. Рут Бейтс Харрис, сотрудница НАСА, смело раскритиковала агентство за отсутствие разнообразия. Признание получила и «Меркурий-13», группа женщин, которые в начале 1960-х годов прошли строгие испытания, чтобы доказать, что они способны стать астронавтами.

Grush включает в себя повседневный опыт астронавтов, раскрывая удивительно обыденные аспекты их работы. Они тестировали скафандры, маневрировали роботизированными руками и преодолевали сложности работы с коллегами-мужчинами, которые вывешивали календари в стиле кинозвезды на дверях своих офисов.

Хотя книга не лишена опасности и трагедии, Груш подчеркивает мужество и настойчивость, выходящие за рамки пола и расы. Катастрофа «Челленджера» служит отрезвляющим напоминанием о рисках, присущих освоению космоса, и о конечной жертве, принесенной Резником.

Благодаря тщательному исследованию и увлекательному повествованию «Шестерка» расширяет наше понимание космической гонки и бросает вызов традиционным представлениям о том, кто может принадлежать «всей семье человечества».

Источник: The New York Times