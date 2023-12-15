Готовьтесь к зимней распродаже Steam 2023: скидки, предложения и игры, которые обязательно нужно иметь

Резюме:

По мере приближения конца года геймеры всего мира с нетерпением ждут ежегодной зимней распродажи Steam. Зимняя распродажа Steam — крупное мероприятие, проводимое Valve, предлагающее невероятные скидки на популярные компьютерные игры. Распродажа в этом году продлится с 21 декабря 2023 года по 4 января 2024 года. Вы сможете найти не только выгодные предложения на игры, но и Valve также предлагает скидки на Steam Deck, Steam Deck OLED и Steam Deck Dock. Ищете ли вы подарок любимому человеку или побалуйте себя, зимняя распродажа Steam — прекрасная возможность расширить свою игровую библиотеку.

Погрузитесь в зимнюю распродажу:

Зимняя распродажа Steam пользуется популярностью среди геймеров, которые не могут устоять перед покупкой игр со скидкой для себя или в качестве подарков друзьям и семье. Благодаря более низким ценам и широкому выбору игр каждый найдет что-то для себя. В этом году распродажа продолжается и после зимних каникул, что дает вам возможность получить в подарок игры, которые вы пропустили. Кроме того, если у вас есть Steam Deck, Legion Go или ROG Ally, вы можете легко играть в свои любимые игры Steam на этих игровых портативных компьютерах с Windows.

Обязательные игры:

Пока мы ждем официальных скидок на игры на зимней распродаже Steam, есть несколько рекомендуемых игр, на которые стоит обратить внимание. Baldur's Gate 3, получившая награду Game Awards в номинации «Игра года», обязательна к игре. Стиль тактической пошаговой ролевой игры в сочетании с возможностью принятия решений в открытом мире делает ее шедевром. Следите за предложениями на Cyberpunk 2077, включая новое DLC «CyberPunk 2077: Phantom Liberty», в котором рассказывается о персонаже Соломоне Риде. Alan Wake II также является долгожданным релизом, предлагающим уникальный и художественный игровой опыт.

Когда и где:

Отметьте в своем календаре зимнюю распродажу Steam 2023, которая начнется 21 декабря 2023 года и завершится 4 января 2024 года. Сотни игр будут доступны по сниженным ценам, что даст вам возможность пополнить свою игровую коллекцию. Не забудьте ознакомиться со скидками на Steam Deck, Steam Deck OLED и Steam Deck Dock, чтобы получить всесторонний игровой опыт.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным геймером или новичком в мире компьютерных игр, зимнюю распродажу Steam — это событие, которое нельзя пропустить. Невероятные предложения на игры и скидки на игровое оборудование — это ваша возможность улучшить свой игровой опыт.