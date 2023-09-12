Чего ожидать в предстоящем обновлении программного обеспечения iOS 17

Поскольку предстоящее основное мероприятие Apple «Wonderlust», которое будет транслироваться в прямом эфире 12 сентября, потребители с нетерпением ждут выпуска нового оборудования, включая серию iPhone 15. Наряду с новыми устройствами Apple всегда представляет новое программное обеспечение для своих продуктов. В этом году основное внимание уделяется выпуску iOS 17, о котором было объявлено в июне на Всемирной конференции разработчиков (WWDC).

Разработчики и публичные бета-тестеры получили возможность опробовать новую версию iOS для iPhone и iPad на глазах у широкой публики. На данный момент было выпущено восемь бета-версий для разработчиков и шесть общедоступных бета-версий с момента ограниченного выпуска. Программное обеспечение претерпело несколько улучшений и исправлений ошибок на основе отзывов пользователей на этапе бета-тестирования.

Что касается официальной даты релиза, на сайте Apple просто указано «этой осенью». Однако конкретная дата выпуска по состоянию на 11 сентября не указана. Можно с уверенностью предположить, что релиз состоится примерно в то же время, что и новая серия iPhone 15.

И iOS 17, и iPadOS 17 были доступны участникам программы разработчиков Apple с момента выступления на WWDC 5 июня. Публичные бета-версии стали доступны 12 июля. В отчетах Bloomberg предполагается, что оба обновления программного обеспечения будут выпущены одновременно.

Ожидается, что iOS 17 принесет несколько новых функций и улучшений для улучшения пользовательского опыта. Однако конкретные подробности об этих функциях официально не разглашаются. Пользователи могут ожидать более усовершенствованного и интуитивно понятного интерфейса, улучшенной производительности, расширенных функций конфиденциальности и, возможно, новых функций, которые соответствуют приверженности Apple дизайну, ориентированному на пользователя.

В заключение отметим, что выпуск iOS 17 вместе с серией iPhone 15 очень ожидаем. Приверженность Apple качеству и постоянному совершенствованию подтверждается многочисленными бета-версиями и отзывами пользователей. Поскольку мы с нетерпением ждем официального релиза, интересно представить, какие улучшения и функции iOS 17 принесет в наши любимые устройства Apple.

источники:

– Всемирная конференция разработчиков (WWDC) – Apple

– Отчет Bloomberg о выпуске iOS 17