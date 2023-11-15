Ажиотаж продолжается: Apple Music Replay поддерживает музыку

По мере приближения конца 2023 года любители музыки с нетерпением ждут воспоминаний о своих любимых мелодиях года. И пока пользователи Spotify с нетерпением ждут Spotify Wrapped, пользователи Apple Music также могут рассчитывать на свой собственный Apple Music Replay.

Apple Music Replay, как и Spotify Wrapped, представляет собой ежегодную функцию, которая предоставляет пользователям восхитительное визуальное представление об их привычках прослушивания в течение года. От запоминающихся картинок до интерактивных фотографий — пользователи могут стильно отпраздновать свое музыкальное путешествие.

Лучшая часть? Apple Music Replay не ограничивает удовольствие определенным временем года. Хотя плейлисты и статистика Spotify Wrapped доступны только в течение ограниченного периода времени, пользователи Apple Music могут получить доступ к своему плейлисту Replay в любое время и в любом месте. Мало того, они также могут погрузиться в плейлисты прошлых лет, что позволит им вновь пережить ностальгию и открыть для себя музыку, которая определила их прошлое.

По словам пользователей на форуме сообщества Apple, Apple Music Replay обновляется еженедельно, а именно каждое воскресенье. Так что, будь то сезон отпусков или любое другое время года, пользователи могут положиться на свой плейлист Replay, чтобы всегда получать удовольствие.

Чтобы сделать процесс еще более интересным в праздничный период, пользователи Apple Music могут получать подсказки о просмотре Apple Music Replay. Эти подсказки помогут им найти завораживающие картинки и интерактивные фотографии, подобные тем, которые можно найти в Spotify Wrapped.

Итак, приближаясь к концу года, будьте готовы сохранить свои музыкальные моменты с помощью Apple Music Replay. Независимо от того, являетесь ли вы преданным пользователем Spotify или Apple Music, радость от повторного прослушивания любимых мелодий универсальна. Пусть музыка играет!

FAQ

Что такое Apple Music Replay?

Apple Music Replay — это ежегодная функция, которая демонстрирует персонализированные плейлисты и визуальное представление привычек пользователя в отношении прослушивания в течение года. Оно позволяет пользователям Apple Music пережить свои любимые музыкальные моменты и открыть для себя музыку, которая определила их прошлое.

Когда выйдет обновление Apple Music Replay?

Apple Music Replay обновляется каждое воскресенье, предоставляя пользователям еженедельное обновление своего плейлиста Replay.

Могу ли я получить доступ к спискам повторов прошлых лет в Apple Music?

Да, пользователи Apple Music имеют доступ к плейлистам Replay прошлых лет, что дает им возможность вспомнить и заново открыть для себя музыку, которая повлияла на их прошлое.