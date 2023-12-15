Марго Робби и Киллиан Мерфи размышляют о кассовых успехах в совместном интервью

В эксклюзивном интервью Variety Марго Робби и Киллиан Мерфи обсудили свои недавние кассовые успехи и то, как их фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» неожиданно увеличили продажи билетов друг друга. Несмотря на резкие различия в фильмах, «Барби» Робби и «Оппенгеймер» Мерфи продемонстрировали оригинальность режиссеров и вызвали интерес зрителей.

В ходе разговора Робби рассказала, что всегда верила в потенциальный успех фильма «Барби» во главе с Гретой Гервиг. Она объяснила, что участие Гервиг было крайне важно, поскольку ее уникальное видение превзошло все ожидания. Мерфи, напротив, признал, что не ожидал такого широкого интереса к фильму о создании атомной бомбы. Решимость Кристофера Нолана выпустить «Оппенгеймера» как главный летний блокбастер способствовала его привлекательности.

Интересно, что оба фильма были выпущены в один и тот же день, что поначалу вызвало опасения по поводу конкурирующих кассовых сборов. Однако Робби и Мерфи признали синергию между «Барби» и «Оппенгеймером» и полагали, что двойное выставление счетов создаст идеальную пару. Зрители поддержали эту идею, и многие решили посмотреть оба фильма подряд.

Успех этих фильмов также подчеркнул стремление зрителей к следующим проектам Криса Нолана и Греты Гервиг. Робби и Мерфи признали волнение, вызванное этими известными режиссерами, которое способствовало огромному интересу к их фильмам.

В заключение, неожиданное сотрудничество «Барби» и «Оппенгеймера» доказало, что оригинальность и креативность могут процветать в киноиндустрии. Совместное интервью Робби и Мерфи позволило взглянуть на их опыт и факторы, которые привели к беспрецедентному кассовому успеху их фильмов.