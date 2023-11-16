Новая функция WhatsApp революционизирует групповые голосовые вызовы

WhatsApp представил инновационную функцию, которая призвана изменить способ проведения групповых голосовых вызовов. Эта новая возможность, известная как голосовые чаты, позволяет пользователям инициировать групповые голосовые вызовы, не звоня всем членам группы, что обеспечивает более плавный и ненавязчивый опыт.

В отличие от традиционных групповых звонков в WhatsApp, голосовые чаты позволяют пользователям присоединяться к разговору и выходить из него в любое удобное для него время. Эта гибкость меняет правила игры, поскольку устраняет необходимость одновременной доступности всех пользователей. Теперь пользователи могут легко присоединяться к текущим голосовым чатам и мгновенно определять, кто говорит, благодаря заголовку чата и вкладке «Звонки».

Голосовые чаты также обслуживают большие группы, вместимостью от 33 до 128 участников. Это делает его идеальным инструментом для профессионального сотрудничества, онлайн-сообществ и общественных мероприятий.

Одной из выдающихся особенностей голосовых чатов является их ненавязчивый характер. Вместо того, чтобы звонить всем на телефоны при запуске голосового чата, WhatsApp отправляет тихое push-уведомление для уведомления участников группы. Это гарантирует, что людям не будут мешать постоянные звонки, и при этом они будут оставаться в курсе текущих разговоров.

Для поддержания оптимальной групповой динамики голосовые чаты автоматически завершаются после 60 минут бездействия. Однако пользователи имеют право инициировать новый голосовой чат сразу после его завершения, обеспечивая беспрепятственное общение.

Конфиденциальность и безопасность остаются главным приоритетом для WhatsApp. Голосовые чаты имеют сквозное шифрование, что гарантирует защиту конфиденциальных обсуждений и личной информации, передаваемой в ходе разговоров.

WhatsApp продолжает развиваться и внедрять новаторские функции, такие как голосовые чаты, предоставляя пользователям расширенные инструменты общения, которые адаптируются к их потребностям и предпочтениям. Будьте в курсе последних версий WhatsApp для iOS и Android, чтобы насладиться этой преобразующей функцией.

FAQ

1. Сколько участников могут участвовать в голосовом чате?

Голосовые чаты в WhatsApp могут вмещать группы от 33 до 128 участников, что обеспечивает разнообразную и инклюзивную среду общения.

2. Являются ли голосовые чаты помехой?

Нет, голосовые чаты менее навязчивы по сравнению с обычными групповыми голосовыми вызовами. Вместо того, чтобы звонить всем на телефоны, WhatsApp отправляет тихое push-уведомление, обеспечивая минимальные помехи и информируя участников группы.

3. Могу ли я присоединиться к голосовому чату в любое время?

Да, голосовые чаты позволяют пользователям присоединяться к разговору и выходить из него, когда им удобно. Такая гибкость обеспечивает беспрепятственное участие, позволяя пользователям легко присоединяться к текущим обсуждениям в любое удобное для них время.