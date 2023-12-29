WhatsApp готовится представить функцию имени пользователя для веб-клиента

WhatsApp, популярное приложение для обмена сообщениями, принадлежащее компании Meta, готовится представить новую функцию, которая позволит пользователям создавать имя пользователя прямо из веб-клиента. Это дополнение направлено на улучшение пользовательского опыта и оптимизацию коммуникации между платформами.

Вместо того, чтобы требовать от пользователей полагаться на свои мобильные устройства для создания имени пользователя, эта новая функция даст им возможность сделать это удобно прямо из веб-клиента. Просто получив доступ к меню настроек на веб-интерфейсе WhatsApp, пользователи смогут сгенерировать уникальное имя пользователя, отражающее их личность на платформе.

Кроме того, WhatsApp, по информации из источников, работает над еще одной интересной функцией: коллективным прослушиванием аудио во время видеозвонков. Согласно данным, данная функциональность позволит всем участникам видеозвонка слушать видео и музыкальное аудио вместе, когда кто-то делится своим экраном. Это усовершенствование создаст более интерактивный и увлекательный опыт видеозвонков для пользователей.

Часто задаваемые вопросы:

В: Какая функция, по слухам, WhatsApp разрабатывает для своего веб-клиента?

О: По слухам, WhatsApp работает над функцией, которая позволяет пользователям создавать имя пользователя из веб-клиента.

В: Как пользователи могут создать имя пользователя с использованием этой новой функции?

О: Пользователи смогут удобно создать имя пользователя, получив доступ к меню настроек на веб-интерфейсе WhatsApp.

В: Над какой другой функцией, по слухам, работает WhatsApp?

О: Сообщается, что WhatsApp работает над функцией, позволяющей всем участникам видеозвонка коллективно слушать аудио видео и музыку, когда кто-то делится своим экраном.