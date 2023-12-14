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Средняя школа для новичков рассматривает возможность смены названия на фоне политической напряженности

ByВики Ставропулу

Декабрь 14, 2023
Средняя школа для новичков рассматривает возможность смены названия на фоне политической напряженности

Краткое описание: Средняя школа для новичков, расположенная в Лонг-Айленд-Сити, Квинс, рассматривает возможность изменения названия из-за опасений, что нынешнее название нацеливается на учащихся-иммигрантов. Студенческие лидеры в правительстве школы считают, что изменение названия поможет создать более инклюзивную и гостеприимную среду. Процесс изменения названия включает в себя несколько этапов, включая получение одобрения от Ассоциации родителей и директора школы, сбор мнений общественности и получение окончательного одобрения канцлера. Однако, вероятно, будет сопротивление, поскольку некоторые опасаются, что изменение названия изменит характер и наследие школы. Решение об изменении названия было принято во время процесса разработки ежегодной школьной толстовки с капюшоном, когда ученики выразили обеспокоенность по поводу известности названия «Новички» и возможности совершения преступлений на почве ненависти. Приток мигрантов в Нью-Йорке создал напряженный политический климат, и студенты хотят дистанцироваться от всего, что кажется негативным, и создать чувство принадлежности. Помимо смены имени, некоторые учащиеся задаются вопросом, следует ли зачислять учащихся-иммигрантов в отдельные школы или предоставить им больше выбора в том, куда они пойдут в школу.

By Вики Ставропулу