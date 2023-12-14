Средняя школа для новичков рассматривает возможность смены названия на фоне политической напряженности

Краткое описание: Средняя школа для новичков, расположенная в Лонг-Айленд-Сити, Квинс, рассматривает возможность изменения названия из-за опасений, что нынешнее название нацеливается на учащихся-иммигрантов. Студенческие лидеры в правительстве школы считают, что изменение названия поможет создать более инклюзивную и гостеприимную среду. Процесс изменения названия включает в себя несколько этапов, включая получение одобрения от Ассоциации родителей и директора школы, сбор мнений общественности и получение окончательного одобрения канцлера. Однако, вероятно, будет сопротивление, поскольку некоторые опасаются, что изменение названия изменит характер и наследие школы. Решение об изменении названия было принято во время процесса разработки ежегодной школьной толстовки с капюшоном, когда ученики выразили обеспокоенность по поводу известности названия «Новички» и возможности совершения преступлений на почве ненависти. Приток мигрантов в Нью-Йорке создал напряженный политический климат, и студенты хотят дистанцироваться от всего, что кажется негативным, и создать чувство принадлежности. Помимо смены имени, некоторые учащиеся задаются вопросом, следует ли зачислять учащихся-иммигрантов в отдельные школы или предоставить им больше выбора в том, куда они пойдут в школу.

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