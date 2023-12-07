Как зовут искусственную божью коровку?

Резюме:

Искусственная божья коровка, широко известная как азиатская божья коровка или Harmonia axyridis, представляет собой вид жука, который очень напоминает местные виды божьих коровок, обитающие в Северной Америке. Цель этой статьи — дать более глубокое понимание искусственной божьей коровки, включая ее характеристики, поведение и влияние на экосистему. Кроме того, в нем будут рассмотрены часто задаваемые вопросы, чтобы пролить свет на распространенные заблуждения, связанные с этим видом.

Введение:

Божьи коровки с их яркими цветами и полезной ролью в садах часто являются любимыми насекомыми. Однако присутствие поддельной божьей коровки, или азиатского божьей коровки, вызвало у многих замешательство. Хотя искусственная божья коровка может напоминать местные виды божьих коровок, у нее есть определенные характеристики, которые выделяют ее среди других. Понимание этого вида имеет решающее значение, чтобы отличить его от местных собратьев и понять его экологическое воздействие.

Характеристики поддельной божьей коровки:

Искусственная божья коровка Harmonia axyridis — это небольшой жук длиной около 5-8 миллиметров. Он имеет широкий спектр цветовых вариаций, включая красный, оранжевый и желтый, с разным количеством черных пятен на крыльях. Одной из ключевых отличительных особенностей искусственной божьей коровки является наличие маркировки «M» или «W» на ее переднеспинке, области за головой.

Поведение и среда обитания:

Ложная божья коровка — оппортунистический хищник, питающийся тлей, щитовками и другими насекомыми с мягким телом. Известно, что он легко адаптируется и может процветать в различных средах обитания, включая сельскохозяйственные поля, сады и городские районы. В холодные месяцы искусственные божьи коровки ищут убежища в зданиях, часто собираясь в больших количествах, что может быть воспринято домовладельцами как раздражение.

Экологическое воздействие:

Завоз искусственной божьей коровки в Северную Америку изначально был задуман как средство биологической борьбы с популяциями тли. Однако его быстрое распространение и ненасытный аппетит вызвали обеспокоенность по поводу его воздействия на местные виды божьих коровок. Искусственная божья коровка вытесняет местные виды за ресурсы, что приводит к сокращению их популяции. Кроме того, было замечено, что искусственная божья коровка охотится на яйца и личинки местных божьих коровок, что еще больше усугубляет проблему.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Вредны ли искусственные божьи коровки для человека?

Ответ: Хотя искусственные божьи коровки не представляют прямой угрозы для человека, при потревожении они могут выделять желтоватую защитную жидкость, которая может вызвать раздражение кожи или аллергические реакции у некоторых людей. Рекомендуется обращаться с ними осторожно или обратиться за профессиональной помощью для их удаления.

Вопрос: Как отличить искусственную божью коровку от местной?

Ответ: Найдите маркировку «M» или «W» на переднеспинке, которая является характерной особенностью искусственной божьей коровки. Кроме того, различия в цвете и количество пятен на покровах крыльев также могут помочь отличить их.

Вопрос: Можно ли контролировать или искоренить фальшивую божью коровку?

Ответ: Из-за широкого распространения ложной божьей коровки полное искоренение маловероятно. Однако комплексные методы борьбы с вредителями, такие как герметизация входов в здания и использование москитных сеток, могут помочь свести к минимуму их проникновение в дома.

Вывод:

Искусственная божья коровка, или азиатская божья коровка, — это вид, который очень похож на местных божьих коровок, но обладает отличительными характеристиками. Его интродукция в Северную Америку имела экологические последствия, влияя на местные популяции божьих коровок. Понимая ее поведение, среду обитания и отличительные особенности, люди могут лучше отличать искусственную божью коровку от местных видов, что позволяет принимать обоснованные решения относительно управления ими и их сохранения.