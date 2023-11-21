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Как называется новая вакцина от COVID?

ByАндре Де Бонис

21 ноября, 2023
Как называется новая вакцина от COVID?

Как называется новая вакцина от COVID?

В борьбе с продолжающейся пандемией COVID-19 ученые и фармацевтические компании неустанно работают над разработкой эффективных вакцин. Одной из наиболее известных вакцин, появившихся в последнее время, является вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19.

Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19:
Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19, также известная как BNT162b2, представляет собой вакцину на основе мРНК, разработанную в результате сотрудничества многонациональной фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Эта вакцина показала многообещающие результаты в клинических испытаниях, продемонстрировав высокую эффективность в предотвращении заражения COVID-19.

Как действует вакцина Pfizer-BioNTech?
Вакцина Pfizer-BioNTech действует путем введения в организм небольшого фрагмента генетического материала вируса, называемого информационной РНК (мРНК). Эта мРНК дает клеткам инструкции по производству безвредного фрагмента шиповидного белка, обнаруженного на поверхности вируса SARS-CoV-2. Как только белок-шип вырабатывается, иммунная система распознает его как чужеродный и вызывает иммунный ответ, вырабатывая антитела для борьбы с ним. В случае будущего контакта с настоящим вирусом иммунная система готова распознать и нейтрализовать его, предотвращая заражение.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Безопасна ли вакцина Pfizer-BioNTech?
Ответ: Да, вакцина Pfizer-BioNTech прошла тщательные клинические испытания, чтобы гарантировать ее безопасность и эффективность. Он был разрешен для использования в экстренных ситуациях различными регулирующими органами по всему миру.

Вопрос: Насколько эффективна вакцина Pfizer-BioNTech?
Ответ: Клинические испытания показали, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна в предотвращении заражения COVID-95 примерно на 19%.

Вопрос: Есть ли какие-либо побочные эффекты у вакцины Pfizer-BioNTech?
Ответ: Как и любая вакцина, вакцина Pfizer-BioNTech может вызывать некоторые побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, лихорадка и тошнота. Эти побочные эффекты обычно легкие и проходят в течение нескольких дней.

В заключение отметим, что вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19 стала важным игроком в борьбе с пандемией. Ее технология на основе мРНК показала высокую эффективность в предотвращении заражения COVID-19, вселяя надежду на светлое будущее.

By Андре Де Бонис