Лучшие технологические инновации 2023 года: награждаем победителей в номинации «Продукт года»!

После захватывающей церемонии награждения в Лондоне What Hi-Fi? рада объявить победителей долгожданной награды «Продукт года» 2023 года. Этими наградами присуждаются лучшие продукты в различных категориях, получившие самую высокую оценку как экспертов, так и потребителей. Давайте посмотрим на некоторых победителей и на передовые технологии, которые принесли им престижные титулы.

Sony забирает домой множество наград:

Sony доминировала в этом вечере, получив пять наград «Продукт года». Их звуковая панель HT-A7000 Dolby Atmos получила три победы, а проектор VPL-XW5000ES 4K произвел впечатление на судей. Беспроводные наушники WF-C700N отличались исключительными характеристиками и ценой. Sony также получила награду «Телевизионный продукт года» со своим OLED-экраном A80L, а усилитель для домашнего кинотеатра TA-AN1000 оставил неизгладимое впечатление.

Возвращение Аркама в центр внимания:

Компания Arcam триумфально вернулась, выиграв две награды «Продукт года» за свой проигрыватель компакт-дисков CD5 и стереоусилитель A5. Оба продукта поразили группу экспертов своими выдающимися характеристиками, что стало значительным достижением для бренда.

Cambridge Audio и Sonos блистают:

Музыкальный стример MXN10 от Cambridge Audio не только получил награду «Продукт года», но и получил премию читателей, продемонстрировав свою популярность среди потребителей. Кроме того, стример CXN (V2) принял участие в престижном конкурсе What Hi-Fi? Зал славы. Sonos, известная своими многокомнатными системами, получила награду «Продукт года» за свои исключительные беспроводные колонки.

Рёде и Pro-Ject Impress:

Компания Røde произвела заметное впечатление со своими проводными наушниками NTH-100, получив награду «Продукт года» в этой категории. Pro-Ject продолжила успех прошлого года, выпустив проигрыватель Debut Pro, превзойдя серьезную конкуренцию со стороны других брендов.

Другие выдающиеся достижения:

Компания Bowers & Wilkins получила награду «Продукт года» в категории напольных акустических систем со своей замечательной моделью 607 S3. Напольные громкоговорители Q Acoustics 5040 впечатлили судей настолько, что заняли первое место, а SA-C600 от Technics получила признание за свои системы «все в одном». Технология Micro Lens Array от LG Display была удостоена награды «Инновация года», расширяя границы OLED и обеспечивая исключительное изображение.

Тройной триумф Apple:

Apple произвела впечатление, получив три награды в 2023 году. iPhone 15 Pro Max стал «Продуктом года» в категории смартфонов, Apple 4K TV выделился на рынке видеостримеров, а Apple iPad 10-го поколения стал лучшим выбором для планшетов. .

Победители конкурса «Продукт года» поистине олицетворяют вершину технологических инноваций и совершенства. Поздравляем все достойные бренды с выдающимися достижениями!

FAQ

Что дает награда «Продукт года»?

Награда «Продукт года» от What Hi-Fi? отмечайте самые эффективные продукты в различных технологических категориях, демонстрируя технологические инновации и превосходство.

Кто получил больше всего наград в 2023 году?

Компания Sony стала крупным победителем, получив пять наград «Продукт года» в различных категориях.

Какие бренды значительно вернулись?

Компания Arcam впечатлила двумя наградами «Продукт года», что ознаменовало их возвращение в центр внимания после представления новой линейки отдельных Hi-Fi-систем.

Какие продукты были выдающимися?

Динамики Bowers & Wilkins 607 S3, напольные динамики Q Acoustics 5040 и технология Micro Lens Array от LG Display вошли в число выдающихся продуктов, которые привлекли внимание судей.

Получила ли Apple какие-либо награды?

Да, Apple получила три награды в 2023 году, победив в категориях смартфонов, видеостримеров и планшетов.

Источник: Какой Hi-Fi? (URL домена)