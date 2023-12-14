Разрушение океанских связей знаменует собой конец эпохи в зоопарке округа Милуоки

Резюме:

После 33 лет пленения зрителей в зоопарке округа Милуоки Ocean Connections прощается со своим любимым шоу тюленей и морских львов. Основательница Шелли Баллманн выразила сожаление по поводу отъезда, вызванного острой необходимостью ремонта бассейна в зоопарке. В бассейне, которому 37 лет, возникла протечка, которая напрямую повлияла на благополучие животных. Тем не менее, Баллманн по-прежнему надеется, что зоопарк примет меры, необходимые для ремонта и обновления бассейна. Тем временем артисты с плавниками будут переведены в родственные учреждения: некоторые направятся в Херши-Парк в Пенсильвании, а один воссоединится со старым другом в Миртл-Бич.

Долгосрочное влияние на сообщество:

Хотя Ocean Connections, возможно, и покинет Милуоки, ее образовательное воздействие на общество останется неизменным. Семьи, такие как Боелки из Рокфорда, штат Иллинойс, дорожат той эмоциональной связью, которая сложилась у них с шоу тюленей и морских львов на протяжении многих лет. Анджела Боелк, которая присутствовала на шоу в детстве и теперь приводит своих собственных детей, размышляет о воспоминаниях и любви к этим существам, которые она передает следующему поколению. Ocean Connections изменила жизнь общества, затронув жизнь как животных, так и людей.

Заглядывая вперед:

Поскольку компания Ocean Connections прощается, ее уход знаменует собой конец эпохи зоопарка округа Милуоки. Основательница шоу Шелли Баллманн выражает благодарность за поддержку и признает влияние, которое они оказали на общество. В надежде на то, что зоопарк внесет необходимые улучшения, есть ожидание будущих водных аттракционов, которые будут продолжать вдохновлять и обучать посетителей. Хотя шоу тюленей и морских львов, возможно, и подошло к концу, наследие Ocean Connections продолжает жить.