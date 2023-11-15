Отрицание Western Digital проблем с аппаратным обеспечением их SanDisk Pro и других внешних твердотельных накопителей было встречено со скептицизмом в техническом сообществе. Хотя компания утверждает, что основной причиной сбоев были проблемы с прошивкой, эксперты по восстановлению данных и клиенты придерживаются другой точки зрения.

По словам Маркуса Хефеле, управляющего директора Attingo, известной компании по восстановлению данных, вышедшие из строя твердотельные накопители Western Digital выявили множество аппаратных проблем. Хефеле указывает на несоответствие размеров компонентов и печатных плат, что приводит к нестабильным соединениям и перегреву. Качество припоя, используемого в этих приводах, также представляет проблему, поскольку он имеет тенденцию образовывать пузыри, что делает его склонным к поломке.

Несмотря на утверждение Western Digital о том, что виноваты проблемы с прошивкой, наблюдения Хефеле показывают, что последние версии твердотельных накопителей были модифицированы путем добавления дополнительного количества эпоксидной смолы. Это говорит о том, что производитель, возможно, знал о недостатках оборудования и пытался их устранить. Однако эти изменения не предотвратили выход накопителей из строя.

Постоянные сообщения о сбоях твердотельных накопителей побудили клиентов обращаться за услугами по восстановлению данных к таким компаниям, как Attingo. Настойчивое внимание Western Digital к проблемам с прошивкой игнорирует постоянные проблемы с их новыми моделями.

Поскольку дебаты продолжаются, вопрос остается без ответа: действительно ли сбои вызваны проблемами прошивки, или аппаратные проблемы играют значительную роль? Хотя Western Digital придерживается своей позиции, доказательства, представленные Хефеле и другими, вызывают сомнения в утверждениях компании.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какие аппаратные недостатки были обнаружены в твердотельных накопителях Western Digital?

О: Эксперты по восстановлению данных заметили несоответствие размеров компонентов и печатных плат, а также использование некачественного припоя, образующего пузыри, нарушающие целостность накопителя.

Вопрос: Внесла ли компания Western Digital какие-либо изменения для решения этих аппаратных проблем?

О: Последние версии твердотельных накопителей были изменены с добавлением дополнительного количества эпоксидной смолы, что позволяет предположить, что производитель, возможно, знал о недостатках и попытался их исправить.

Вопрос: Сбои связаны исключительно с проблемами прошивки?

Ответ: Western Digital утверждает, что причиной сбоев были проблемы с прошивкой, но данные таких экспертов, как Маркус Хефеле, указывают на то, что проблемы с оборудованием также могут вносить значительный вклад.