Получите эксклюзивный доступ к Beeper с помощью новостной рассылки 9to5Google

Beeper, приложение, позволяющее объединить все ваши чат-приложения в одном месте, набирает популярность благодаря поддержке Google Messages RCS и Apple iMessage. Однако приложение по-прежнему доступно только по приглашению. К счастью, мы сотрудничаем с Beeper, чтобы предложить нашим читателям возможность получить эксклюзивный доступ. Вот как вы можете получить приглашение.

Beeper гордится своей способностью подключать различные приложения для обмена сообщениями, включая WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat и другие. Что отличает Beeper, так это кроссплатформенная поддержка iMessage и Google Messages RCS. Связав свои учетные записи, вы можете использовать iMessage на Android и RCS на iPhone, что является привлекательной функцией. Имейте в виду, что для использования интеграции iMessage требуется войти в свой Apple ID через Beeper, что может вызвать проблемы конфиденциальности. С другой стороны, такие приложения, как Google Messages, менее агрессивны, поскольку они полагаются на существующие методы связывания.

Приложение было создано Эриком Мигиковски, основателем Pebble, и поддерживается подробной политикой конфиденциальности, позволяющей решить любые проблемы, которые могут возникнуть у пользователей.

Хотя Beeper в настоящее время можно использовать бесплатно, он по-прежнему ограничен списком ожидания для новых пользователей. Хотя теперь доступны рефералы для приглашения до пяти дополнительных пользователей, получить доступ по-прежнему сложно. Вот тут-то мы и вступаем.

Мы рады предложить 500 приглашений на Beeper исключительно нашим постоянным читателям. Чтобы обеспечить справедливость, приглашения будут рассылаться в порядке очереди через нашу рассылку по электронной почте.

Наш информационный бюллетень выходит три раза в неделю: во вторник, пятницу и воскресенье. Подписчики получают эксклюзивный контент, информацию о последних новостях и мнения прямо на свой почтовый ящик. На этой неделе мы будем включать нашу реферальную ссылку Beeper в нашу рассылку, пока приглашения не закончатся. Ссылка будет доступна только в нашей рассылке по электронной почте, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы получить шанс получить доступ к Beeper.

Не упустите возможность объединить все свои чат-приложения в одном месте с помощью Beeper. Следите за нашим первым информационным бюллетенем за неделю, который будет разослан во вторник днем ​​(тихоокеанское время).

источники:

9to5Google: (исходная статья)