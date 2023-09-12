Новое открытие: намеки на жизнь на экзопланете на расстоянии 120 световых лет от нас

Ученые с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили присутствие молекулы под названием диметилсульфид (DMS) в атмосфере экзопланеты, известной как K2-18 b. Хотя DMS в основном производится фитопланктоном на Земле, его присутствие на этой далекой планете предполагает возможность существования жизни. Телескоп, которым управляет НАСА, а также европейское и канадское космические агентства, наблюдал экзопланету в созвездии Льва, массу которой почти в девять раз превышает массу Земли. Помимо DMS, исследование также обнаружило обилие углеродсодержащих молекул, таких как метан и диоксид углерода.

Это открытие подтверждает теорию о том, что K2-18 b — это планета Хайса, тип экзопланеты, которая, как полагают, имеет богатую водородом атмосферу, нависающую над океаном. Астроном Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета объясняет, что DMS уникален для Земли и, по прогнозам, будет хорошей биосигнатурой обитаемых экзопланет.

Однако ученые, участвовавшие в исследовании, предупреждают, что доказательства присутствия DMS на K2-18b являются предварительными и требуют дальнейшей проверки. Для подтверждения этих выводов будут проведены последующие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

Метод, используемый исследовательской группой, называется трансмиссионной спектроскопией. Этот метод включает в себя анализ света звезды, проходящей через атмосферу экзопланеты. Изучая длины волн света, поглощаемые молекулами в атмосфере, астрономы смогут определить молекулярный состав экзопланеты.

Это исследование знаменует собой первый случай, когда метан и углеводороды были обнаружены в атмосфере экзопланеты с помощью трансмиссионной спектроскопии. Отсутствие таких молекул, как аммиак и окись углерода, в сочетании с присутствием метана и углекислого газа предполагает возможность существования океана под поверхностью K2-18 b.

K2-18 b вращается вокруг холодного карлика в обитаемой зоне, где на поверхности планеты потенциально может существовать жидкая вода. Однако температура воды и обитаемость планеты пока неизвестны. Необходимы дополнительные наблюдения, чтобы установить условия, необходимые для жизни на этой далекой экзопланете.

Источник: Кембриджский университет, The Astrophysical Journal Letters.