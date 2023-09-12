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Apple объявляет о выпуске watchOS 10 с захватывающими функциями

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Apple объявляет о выпуске watchOS 10 с захватывающими функциями

Во время презентации Apple iPhone 15 компания сообщила, что долгожданная watchOS 10 будет официально доступна 18 сентября. Это обновление является не только значительным обновлением watchOS, но также возвращает любимую функцию «Взгляды» из оригинальных Apple Watch.

Одним из заметных изменений в watchOS 10 является переход от акцента на отдельных приложениях к использованию виджетов на каждом циферблате. Просто повернув цифровую корону, пользователи получают быстрый доступ к различным функциям, таким как таймеры, музыка или даже эпизод подкаста, который транслируется в потоковом режиме.

Apple, похоже, приняла во внимание путаницу, с которой столкнулись многие пользователи при многозадачности в watchOS. Благодаря переориентации платформы на более простые задачи вместо пролистывания нескольких экранов приложений пользовательский опыт становится более интуитивным. Вполне возможно, что Apple осознала популярность циферблата Siri, который предоставлял аналогичный набор виджетов, и решила использовать эту концепцию.

Помимо новых циферблатов Palette, Woodstock и Snoopy, в watchOS 10 есть несколько других улучшений. Приложение «Активность» позволяет пользователям добавлять угловые ярлыки, обеспечивая еще большее удобство. Более того, приложение «Компас» автоматически регистрирует местоположение последнего подключения к сотовой сети, гарантируя, что пользователи смогут легко вернуться назад и при необходимости сделать экстренный вызов.

Однако важно отметить, что watchOS 10 будет совместима только с моделями Apple Watch Series 4 или более поздними версиями и требует iPhone XS под управлением iOS 17.

С выпуском watchOS 10 пользователи Apple Watch могут рассчитывать на более оптимизированный и динамичный интерфейс. Будьте в курсе всех новостей о мероприятии Apple «Wonderlust» здесь.

Определения:
– watchOS: операционная система, разработанная Apple специально для Apple Watch.
– Взгляды: функция оригинальных Apple Watch, которая позволяла пользователям просматривать важную информацию из приложений, не открывая их.
– Виджеты: небольшие и компактные приложения, предоставляющие конкретную информацию или функции на экране устройства пользователя.

источники:
– Apple (официальное объявление)

By Роберт Эндрю

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