Школьный округ Уорика прощается с членами совета директоров, работающими уже много лет

Краткое описание: 21 ноября школьный округ Уорик провел заседание совета директоров, на котором пять членов попрощались с сообществом после 42 лет совместной службы. Президент Тодд Руччи, проработавший на этом посту 14 лет, был среди тех, кто ушел в отставку. Уходящие члены правления выразили благодарность администраторам, педагогам и коллегам-членам правления за их преданность качественному государственному образованию. Они также призвали новый совет уделять приоритетное внимание потребностям студентов.

В эмоциональном обращении Руччи призвал новоизбранных членов совета директоров опираться на опыт и поддержку администрации в начале своего пребывания в должности. Он напомнил им, что студенты всегда должны быть их путеводной звездой. Вице-президент Эд Браун также выразил благодарность за возможность служить, признав, что это была честь и привилегия. Он высоко оценил усердие администрации и преподавателей в предоставлении качественного образования всем учащимся.

Нельсон Питерс, еще один уходящий член правления, подчеркнул радость, которую он получил от своей службы, назвав ее приносящим удовлетворение опытом. Он призвал новое правление не упускать из виду важность каждого студента. Лиза Миллер, вошедшая в совет директоров в 2019 году, признала необходимость обучения, с которой ей пришлось столкнуться изначально, и поблагодарила коллег за их руководство. Она выразила свою страсть к служению студентам и удовлетворению их потребностей.

Лесли Пенкунас, последний ушедший член правления, рассматривала свою службу как способ выступать за образование всех учащихся, даже в трудные времена. Она призвала новых членов уделять приоритетное внимание благополучию студентов превыше всего. В качестве прощального подарка остальные члены правления вручили Образовательному фонду Уорика щедрое пожертвование в размере 500 долларов на поддержку образовательных программ.

Заседание совета директоров Уорика также включало назначение Бенджамина Лонга заместителем директора начальных школ Джона Бека и Джона Р. Бонфилда. Кроме того, утверждено несколько новых образовательных программ, в том числе программа «Безопасные и здоровые отношения» для учащихся с ограниченными возможностями и курс финансовой грамотности на предстоящий учебный год.

Сообщество признало огромную роль, которую оставили уходящие члены правления, а бывший президент правления Майкл Лэндис выразил благодарность за годы их коллективной службы. Вновь избранные члены совета будут приведены к присяге 5 декабря, что ознаменует начало новой главы в школьном округе Уорик.