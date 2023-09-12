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Warbits+: регистрация на открытое бета-тестирование уже доступна для мобильных устройств и ПК

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Warbits+: регистрация на открытое бета-тестирование уже доступна для мобильных устройств и ПК

Warbits от Risky Lab, любимый вариант классического игрового процесса Advance Wars, проходит полную переработку, чтобы включить современные размеры экрана, кроссплатформенную игру, поддержку создания сообщества и различные улучшения качества жизни. Регистрация на открытое бета-тестирование Warbits+ теперь доступна как в Steam, так и в iOS и будет открыта до 20 сентября.

Warbits+ выйдет на ПК в следующем месяце, а дата выхода мобильной версии пока не объявлена. Тем не менее, игроки могут добавить игру в список желаний в Steam и даже одновременно загрузить демоверсию. В новом выпуске будут представлены 6 миссий кампании, 4 миссии-перестрелки, 4 миссии-головоломки, редактор карт и поддержка как локального, так и сетевого многопользовательского режима.

Оригинальная игра Warbits получила высокую оценку, о чем свидетельствуют ее положительные результаты анализа и признание «Игрой недели» после ее выпуска. Предстоящая открытая бета-версия Warbits+ очень ожидаема: игроки хотят испытать улучшенный игровой процесс на Steam Deck и iPad.

Если вы не играли в оригинальные Warbits или Advance Wars, возможно, стоит просмотреть обзоры, чтобы получить представление о захватывающем характере игры и стратегическом игровом процессе. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, касающихся Warbits+, посетите официальный сайт.

источники:
- Веб-сайт Варбитс
– Discord-сервер Risky Lab для ссылки TestFlight
— Страница магазина Steam с демо-версией Warbits+ и списком желаний.

(Примечание: URL-адреса были удалены из источников этого резюме)

By Мамфо Брешиа

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