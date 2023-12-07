Новый взгляд на германиевую педаль овердрайва Tumnus

Резюме:

В этой статье мы рассмотрим новейшее дополнение к семейству педалей овердрайва Tumnus — Germanium Tumnus. Благодаря ограниченному количеству германиевых диодов эта новая версия призвана передать суть желанной педали Klon Centaur. Мы более подробно рассмотрим его особенности, сравним его с оригинальной золотой моделью и обсудим его потенциал как ценного дополнения к педалборду любого гитариста.

Стоит ли Germanium Tumnus более высокая цена? В оригинальном Tumnus использовались кремниевые диоды, обеспечивающие уникальное звучание. Однако эта ограниченная серия Germanium Tumnus делает еще один шаг вперед, включив в себя германиевые диоды, которые, как сообщается, использовались в Klon. Результат? Педаль, обеспечивающая более мягкое клиппирование по сравнению со своим кремниевым аналогом, напоминающая сами Klons.

Датчанин Пит, который, как известно, предпочел оригинальный Tumnus настоящему Klon Centaur в слепом тесте, обнаружил, что Germanium Tumnus дает более ориентированный на высокие частоты звук. С другой стороны, Ли Андертон заметил немного больший прирост в золотом Тумнусе. Эти тонкие различия предполагают, что обе педали могут предложить что-то уникальное, в зависимости от личных предпочтений и желаемого звука.

Сравнение с Клоном Кентавром может вызвать споры, но Андертонс признает, что доступные в настоящее время клоны предлагают замечательное качество за небольшую цену. Тумнус в обеих своих итерациях успешно отражает суть Клона, стирая границы между оригиналом и клоном.

В конечном счете, по словам Андертонса, Tumnus Germanium — самая близкая к настоящей педали Wampler. Тем не менее, воспринимаемый дополнительный кусочек золотого Тумнуса может найти отклик у некоторых игроков. Таким образом, между этими двумя вариантами не обязательно есть «лучший» вариант – они оба звучат фантастически.

Одним из заметных преимуществ Tumnus является его компактный размер. В то время как другие педали пытаются воспроизвести звук Klon, Tumnus удается упаковать все свое волшебство в небольшой корпус. Это делает его привлекательным вариантом для гитаристов с ограниченным пространством на педалборде или для тех, кто ищет универсальную педаль овердрайва, обеспечивающую нужный тон.

В заключение, Germanium Tumnus демонстрирует стремление Wampler предоставить гитаристам невероятные возможности звучания. Независимо от того, выберете ли вы германиевую или золотую версию, обе педали дадут вам возможность ощутить магию Klon Centaur по более доступной цене. Итак, зачем останавливаться на одном? Germanium Tumnus, возможно, заслуживает места рядом со своим золотым собратом на вашем педалборде.