Влияние дефляции на стратегию Walmart

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон признал, что дефляция создает новую динамику для розничного гиганта, поскольку на некоторые товары цены снижаются. Хотя цены в категории продуктов питания остались стабильными, цены на товары в целом упали примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Например, в этот праздничный сезон Walmart предлагает 25 игрушек по цене менее 25 долларов, включая автомобиль Hot Wheels по цене 1.18 доллара.

Макмиллон отметил, что снижение цен может повлиять на продажи компании в следующем году. Однако он выразил уверенность в способности Walmart стимулировать рост, несмотря на эту проблему. Объем продаж непродовольственных товаров уже начал восстанавливаться, и значительную роль в этом восстановлении играют покупки перед школой.

Сосредоточение ритейлера на крупном продуктовом бизнесе и его репутация в области низких цен позволили Walmart превзойти многих других ритейлеров на замедляющемся рынке. По состоянию на ноябрь цена акций Walmart достигла исторического максимума, а с начала года ее акции выросли почти на 10%.

Хотя дефляция создает проблемы, Макмиллон подчеркнул важность более низких цен для потребителей, поскольку они часто сталкиваются с бюджетными ограничениями. В конечном итоге Walmart стремится найти баланс между предложением конкурентоспособных цен и стимулированием роста продаж.

Прогноз Walmart на весь год прогнозирует увеличение консолидированных чистых продаж на 5–5.5% и скорректированную прибыль на акцию в размере от 6.40 до 6.48 долларов за финансовый год. Делая акцент на обеспечении ценности для клиентов, Walmart стремится ориентироваться в меняющейся ситуации в сфере розничной торговли, сохраняя при этом конкурентоспособность в условиях дефляции.