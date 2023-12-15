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Влияние дефляции на стратегию Walmart

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Влияние дефляции на стратегию Walmart

Генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон признал, что дефляция создает новую динамику для розничного гиганта, поскольку на некоторые товары цены снижаются. Хотя цены в категории продуктов питания остались стабильными, цены на товары в целом упали примерно на 5% по сравнению с прошлым годом. Например, в этот праздничный сезон Walmart предлагает 25 игрушек по цене менее 25 долларов, включая автомобиль Hot Wheels по цене 1.18 доллара.

Макмиллон отметил, что снижение цен может повлиять на продажи компании в следующем году. Однако он выразил уверенность в способности Walmart стимулировать рост, несмотря на эту проблему. Объем продаж непродовольственных товаров уже начал восстанавливаться, и значительную роль в этом восстановлении играют покупки перед школой.

Сосредоточение ритейлера на крупном продуктовом бизнесе и его репутация в области низких цен позволили Walmart превзойти многих других ритейлеров на замедляющемся рынке. По состоянию на ноябрь цена акций Walmart достигла исторического максимума, а с начала года ее акции выросли почти на 10%.

Хотя дефляция создает проблемы, Макмиллон подчеркнул важность более низких цен для потребителей, поскольку они часто сталкиваются с бюджетными ограничениями. В конечном итоге Walmart стремится найти баланс между предложением конкурентоспособных цен и стимулированием роста продаж.

Прогноз Walmart на весь год прогнозирует увеличение консолидированных чистых продаж на 5–5.5% и скорректированную прибыль на акцию в размере от 6.40 до 6.48 долларов за финансовый год. Делая акцент на обеспечении ценности для клиентов, Walmart стремится ориентироваться в меняющейся ситуации в сфере розничной торговли, сохраняя при этом конкурентоспособность в условиях дефляции.

By Мамфо Брешиа