Wahoo представляет новый тренажер Kickr Move Turbo Trainer и Kickr Bike Shift

Wahoo, популярный бренд технологий для велоспорта в помещении, объявил о выпуске двух новых продуктов: турботренажера Kickr Move и умного велосипеда Kickr Bike Shift. Kickr Move занимает первое место в линейке смарт-турботренажёров Wahoo Kickr и может похвастаться новыми возможностями движения, направленными на обеспечение более естественного ощущения от езды и повышение комфорта пользователя, по цене 1,599.99 долларов США. С другой стороны, Kickr Bike Shift находится под Kickr Bike V2 и упрощает некоторые функции по цене 2,999.99 долларов США.

Kickr Move оснащен восьмидюймовой «гравитационной гусеницей», которая позволяет основному оборудованию турботренажера скользить взад и вперед по изогнутой гусенице, обеспечивая небольшое перемещение из стороны в сторону. Это позволяет велосипеду свободно передвигаться во время тренировок, снижая утомляемость и повышая общую эффективность. Скользящая направляющая запирается для удобства транспортировки и установки на велосипед. Для сопряжения Kickr Move с Kickr Climb требуется дополнительный аппаратный адаптер, который можно приобрести отдельно.

Что касается технических характеристик, Kickr Move предлагает подключение Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi, а также точность энергопотребления с точностью до 1%. Он может выдерживать максимальное сопротивление 2,200 Вт и имеет диапазон имитации градиента от -10% до 20%. Он также включает в себя такие функции, как ERG Easy Ramp и Race Mode для повышения качества тренировок. Kickr Move поставляется с 11-скоростной кассетой SunRace 11-28T, которая по-прежнему является предпочтительным вариантом среди пользователей Wahoo.

Что касается Kickr Bike Shift, то это более доступный вариант умного велосипеда со стальной рамой и весом 40 кг. Он обеспечивает сопротивление 2200 Вт, возможность подключения к Wi-Fi и точность измерения мощности в пределах 1%. В отличие от Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift не имеет функции наклона или инерции с приводом от двигателя. Тем не менее, он сохраняет систему регулировки по пяти точкам, настройку на основе приложений, а также настраиваемые переключатели и кнопки.

И Kickr Move, и Kickr Bike Shift доступны для покупки уже сейчас. Цена Kickr Move составляет 1,599.99 долларов США, а цена Kickr Bike Shift — 2,999.99 долларов США, поставки начнутся в конце сентября.

источники:

– Wahoo представляет турботренажер Kickr Move и Kickr Bike Shift (Cyclingnews)