Новое исследование показывает, что очки виртуальной реальности вызывают у мышей реакцию страха

Недавнее исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета, продемонстрировало эффективность очков виртуальной реальности (VR) в вызывании реакций страха и тревоги у мышей. Исследователи разработали миниатюрные VR-линзы диаметром 12 миллиметров, которые погружают мышей в виртуальную среду, которую они воспринимают как реальную.

Предыдущие попытки создать виртуальную среду для мышей были ограничены технологиями, поскольку мыши обладают широким полем зрения и более восприимчивы к физическому окружению. Однако достижения в области технологий виртуальной реальности позволили исследователям разработать оборудование меньшего размера, которое может соответствовать анатомии мышей.

Очки виртуальной реальности состоят из изогнутых линз, которые охватывают поле зрения мышей и обеспечивают реалистичные цвета и свет через небольшой экран и камеру с углом обзора 180 градусов. Используя Unity, приложение для 3D-видеоигр, исследователи создали виртуальное поле, включающее туннель и водопровод. Мышей также помещали на миниатюрную беговую дорожку из пенопласта, чтобы имитировать движение.

В ходе исследования в виртуальное поле был введен черный диск, имитирующий нападение хищника на мышей. Результаты показали, что мыши демонстрировали реакцию «бей или беги», замирая или убегая в туннель, когда диск приближался к ним. Исследователи наблюдали, как нейроны страха излучаются мышами даже через несколько минут или часов после столкновения, что указывает на возможное повторное переживание этого опыта.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания страха, тревоги и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) как у мышей, так и у людей. Используя мышей в качестве моделей, исследователи могут получить представление о том, как мозг обрабатывает страх, и потенциально открыть новые методы лечения расстройств, связанных с тревогой.

Исследователи разместили в Интернете конструкции оборудования и данные о очках виртуальной реальности, поощряя других ученых использовать их в своих исследованиях. Ожидается, что этот прорыв в технологии виртуальной реальности будет способствовать будущим научным открытиям в области страха и посттравматического стрессового расстройства, что в конечном итоге принесет пользу здоровью и благополучию человека.

По мере развития технологий расширяется потенциал инновационных методов исследования, предоставляя исследователям ценные инструменты для изучения сложностей мозга и поведения.