Volkswagen Golf R 333: горячий хэтчбек-рекордсмен

В 2022 году Volkswagen отпраздновал 20-летие Golf R выпуском ограниченной серии. Golf R 59,995 Years Edition стоимостью 20 333 евро представлял собой полноприводный горячий хэтчбек, который привлек внимание энтузиастов. Однако VW еще не закончил расширять границы производительности и роскоши. Только в этом году они вновь представили Golf R 76,410, более мощную и продвинутую версию своего предшественника. Эта модель с ошеломляющей ценой в XNUMX XNUMX евро стала самым дорогим гольфом, когда-либо производившимся.

Все 333 экземпляра Golf R 333 были распроданы всего за восемь минут после появления в продаже, что является ошеломляющим показателем спроса. Хотя версия 20 Years Edition была доступна во многих странах, эта версия была эксклюзивной для немецких покупателей, что повышало ее статус очень популярного автомобиля. Превосходя по цене Audi RS3, Golf R 333 даже приблизился по стоимости к Porsche 718 Cayman S.

Чтобы сделать доставку по-настоящему незабываемой, клиентов пригласили в Autostadt в Вольфсбурге, где их ждало более 20 автомобилей Golf R 333 с идентичными характеристиками. Эти автомобили отличались характерной окраской Lime Yellow Metallic, 19-дюймовыми черными колесами Estoril, четырьмя выхлопными системами Akrapovic и коробкой передач DSG. Под капотом 2.0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом выдавал впечатляющие 328 лошадиных сил и 309 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль от 0 до 62 миль в час всего за 4.6 секунды.

Для автолюбителей Автоштадт имеет большое значение. Расположенный рядом с заводом Volkswagen в Вольфсбурге, он служит достопримечательностью, подобной знаменитому BMW Welt. В сотрудничестве с Autostadt Volkswagen вскоре проведет встречу GTI, которая пройдет с 26 по 28 июля следующего года. Это мероприятие пойдет по стопам несуществующего Wörthersee GTI, которое проводилось с 1982 года, но было перенесено по решению местного муниципалитета Марии Вёрт.

Поскольку Volkswagen планирует провести фейслифтинг Golf R в середине цикла в 2024 году, энтузиастов все еще ждет впереди. Потенциал будущих сверхдорогих специальных выпусков заставляет нас задуматься, установит ли VW однажды цену на Golf на ошеломляющей цене в 100,000 2028 евро. Однако, поскольку в XNUMX году Golf девятого поколения станет электромобилем, дни высокопроизводительного варианта Golf R, оснащенного двигателем внутреннего сгорания, могут быть сочтены. Не упустите свой шанс испытать острые ощущения от Golf R, пока вы еще можете.

FAQ

Сколько стоил Volkswagen Golf R 333?

Golf R 333 стоил 76,410 XNUMX евро, что делало его самым дорогим гольфом, когда-либо производившимся.

Сколько времени потребовалось, чтобы продать все модели Golf R 333?

Все 333 экземпляра Golf R 333 были проданы всего за восемь минут после поступления в продажу.

Куда поставлялся клиентам Golf R 333?

Golf R 333 был доставлен клиентам в Автоштадт в Вольфсбурге, Германия, где их ждало более 20 одинаковых автомобилей.

Был ли Golf R 333 доступен за пределами Германии?

Нет, Golf R 333 был доступен исключительно покупателям в Германии.

Что такое Автоштадт?

Автоштадт — это достопримечательность, расположенная рядом с заводом Volkswagen в Вольфсбурге, похожая на BMW Welt.