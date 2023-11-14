VMware обнаружила критическую уязвимость обхода аутентификации в Cloud Director

VMware раскрыла критическую уязвимость обхода аутентификации, которая влияет на развертывание устройства Cloud Director. Этот недостаток безопасности особенно затрагивает устройства, работающие под управлением VCD Appliance 10.5, которые ранее были обновлены со старой версии. Однако новые установки VCD Appliance 10.5, развертывания Linux и других устройств не затрагиваются.

Эта уязвимость позволяет злоумышленникам, не прошедшим проверку подлинности, использовать ее посредством атак низкой сложности, не требующих взаимодействия с пользователем. Обходя ограничения входа на порты 22 (ssh) и 5480 (консоль управления устройством), злоумышленники, имеющие сетевой доступ к устройству, могут получить несанкционированный доступ. Важно отметить, что этот обход отсутствует на порту 443 (поставщик VCD и вход клиента).

Хотя VMware не выпустила исправление для этого критического обхода аутентификации, компания поделилась временным обходным решением, позволяющим устранить проблему до тех пор, пока не станут доступны обновления безопасности. Администраторы уязвимых версий VCD Appliance 10.5.0 могут загрузить собственный сценарий, предоставленный VMware, и запустить его на ячейках, подверженных уязвимости CVE-2023-34060. К счастью, обходной путь не вызывает каких-либо функциональных сбоев, и простои не вызывают беспокойства, поскольку перезапуск или перезагрузка службы не требуются.

VMware рекомендует своим клиентам обратиться к Рекомендациям по безопасности VMware VMSA-2023-0026 для получения дополнительной информации о проблеме и соответствующем пути обновления для ее решения. Эти рекомендации помогают пользователям понять уязвимость и шаги, которые они могут предпринять для защиты своей среды.

FAQ

1. Что такое VMware Cloud Director?

VMware Cloud Director — это программная платформа, которая позволяет администраторам VMware управлять облачными сервисами в своих организациях в рамках виртуальных центров обработки данных (VDC).

2. Какие версии VCD Appliance подвержены уязвимости обхода аутентификации?

Уязвимость затрагивает версии VCD Appliance 10.5, которые были обновлены со старых выпусков.

3. Повлияет ли новая установка VCD Appliance 10.5?

Нет, новые установки VCD Appliance 10.5 не подвержены этой уязвимости обхода аутентификации.

4. Как администраторы могут уменьшить уязвимость?

VMware предоставила временное решение для затронутых версий VCD Appliance 10.5. Администраторы могут загрузить собственный сценарий из VMware и выполнить его в ячейках, подверженных уязвимости CVE-2023-34060.

5. Требуется ли время простоя для реализации обходного решения?

Нет, время простоя не требуется, поскольку обходной путь не вызывает каких-либо функциональных сбоев и позволяет избежать необходимости перезапуска или перезагрузки службы.