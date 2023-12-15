Vivo X100 и X100 Pro: новые флагманские смартфоны с улучшенной камерой

Недавно Vivo выпустила свои новые флагманские смартфоны Vivo X100 и Vivo X100 Pro, уделив особое внимание улучшениям камеры. Первоначально устройства были выпущены в Китае 13 ноября, но теперь они выходят на международные рынки. X100 будет доступен в странах Юго-Восточной Азии, таких как Индия и Индонезия, а X100 Pro будет представлен на европейских рынках.

Одной из выдающихся особенностей этих смартфонов является обновленное оборудование камеры. X100 Pro может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой размером один дюйм, а также телеобъективом с оптическим увеличением 4.3x. Основная камера настроена с помощью «оптической точной калибровки» для обеспечения стабильной резкости и качества, а телеобъектив предназначен для уменьшения хроматических аберраций. Кроме того, X100 Pro оснащен плавающей линзой, позволяющей снимать крупным планом с помощью телеобъектива.

С другой стороны, X100 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой типа 1/1.49 дюйма и 64-мегапиксельной 3-кратной оптической телеобъективом. Хотя в нем отсутствует плавающий элемент линзы, как в X100 Pro, на линзы обоих устройств нанесено покрытие Zeiss.

И X100, и X100 Pro оснащены флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9300 и оснащены 6.78-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Они также имеют степень защиты IP68 по защите от пыли и воды.

Акцент Vivo на улучшении качества объективов является заметным шагом, особенно если учесть, как это влияет на качество изображения и качество боке. Хотя предыдущий X90 Pro был многообещающим, в определенных ситуациях наблюдались некоторые аберрации объектива. Тем не менее, стремление Vivo к совершенствованию аппаратного обеспечения камеры повышает ожидания в отношении X100 Pro и его ожидаемой конкуренции с предстоящим Galaxy S24 Ultra.

Хотя информация о ценах в Европе не разглашается, ожидается, что X100 Pro будет продаваться в Гонконге по цене 7,998 гонконгских долларов, что соответствует примерно 937 евро или 1,024 долларам. Между тем, цена X100, отличного от Pro, будет стоить 5,998 гонконгских долларов, примерно 768 долларов или 702 евро.