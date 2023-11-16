Новый бюджетный смартфон от Vivo обещает вместительный объем памяти по доступной цене

Vivo собирается выпустить свой последний бюджетный смартфон Vivo Y100i 28 ноября. Этот телефон выделяется на фоне конкурентов, предлагая впечатляющие 12 ГБ оперативной памяти и самый доступный вариант встроенной памяти объемом 512 ГБ в своем ценовом диапазоне по цене всего 1599 юаней. Примечательно, что Vivo Y100i на 200 юаней дешевле, чем недавно выпущенный OPPO A2 с той же емкостью памяти.

Хотя Vivo Y100i имеет сходство со своим предшественником Vivo Y100, например, двойную заднюю камеру, он представляет новый элемент дизайна с прямоугольными краями вместо прежнего 3D-стекла двойной изогнутости на боковой стороне устройства. Такое изменение дизайна придает телефону более простой и освежающий внешний вид.

Хотя конкретные подробности о внутренних характеристиках Vivo Y100i по-прежнему ограничены, Vivo предоставила краткий обзор дизайна задней панели и подтвердила два варианта цвета: синий и розовый. Ожидается, что в ближайшем будущем будет раскрыто больше информации о возможностях и функциях телефона.

Следите за обновлениями об этом недорогом мощном устройстве, которое предлагает достаточно места для хранения данных без больших затрат.

FAQ

Какова цена Vivo Y100i?

Цена Vivo Y100i составляет всего 1599 юаней, что делает его одним из самых доступных вариантов в своей категории.

Какова емкость памяти Vivo Y100i?

Vivo Y100i предлагает впечатляющий объем памяти 512 ГБ, обеспечивая достаточно места для фотографий, видео, приложений и многого другого.

Какие варианты цвета у Vivo Y100i?

Vivo Y100i доступен в двух цветовых вариантах: синем и розовом.

Есть ли у Vivo Y100i двойная камера?

Да, Vivo Y100i оснащен двойной задней камерой, позволяющей пользователям снимать потрясающие фотографии и видео.