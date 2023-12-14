Впереди ясное небо в связи с метеорным потоком Геминиды

Предстоящие дни в Нью-Гэмпшире будут прохладными, но тихими: к пятнице и на протяжении всех выходных температура вернется к 40°С. Это представляет прекрасную возможность для наблюдателей за звездами, поскольку сегодня вечером будет преимущественно ясное небо, идеально подходящее для наблюдения за метеорным потоком Геминиды в центральной и южной частях штата.

Хотя на севере будет ветер и снегопады, в остальной части Нью-Гэмпшира в четверг ожидается частичная ясность и солнечное небо. Однако не ожидайте, что температура повысится слишком сильно: максимальная температура достигнет только 20-30 градусов.

Но есть хорошие новости для тех, кто предпочитает более мягкую погоду. В пятницу во второй половине дня будет наблюдаться сдвиг в сторону более высоких температур: максимальная температура достигнет 40 градусов, а небо будет частично солнечным. Эта тенденция сохранится и в субботу, с максимумами снова в районе 40 градусов и частично солнечной и сухой погодой.

В воскресенье ожидается увеличение облаков по мере приближения следующей погодной системы. Ожидается, что дождь усилится в воскресенье вечером и продолжится в течение дня в понедельник, что станет четвертым понедельником подряд с осадками в Нью-Гэмпшире.

Для всех любителей астрономии сегодняшнее чистое небо предоставляет прекрасную возможность стать свидетелем метеорного потока Геминиды. Так что собирайтесь, найдите уютное место и наслаждайтесь небесным зрелищем в ночном небе. Не забудьте загадать желание, когда поймаете падающую звезду!