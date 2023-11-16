Новые заказы на OLED-дисплеи Steam Deck столкнулись с проблемами во время запуска

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Долгожданный выпуск нового Steam Deck OLED от Valve столкнулся с некоторыми препятствиями во время запуска. Появились сообщения о трудностях, с которыми сталкиваются клиенты, пытающиеся разместить заказы на обновленное портативное устройство. Хотя немногим удачливым людям удалось обезопасить свои покупки, многие другие столкнулись с проблемами при попытке завершить свои транзакции.

Valve признала наличие этих проблем и заверила потребителей, что они активно работают над решением проблем с оформлением покупок, затрагивающих магазин Steam. В заявлении, опубликованном [X], Valve извинилась за причиненные неудобства и попросила клиентов набраться терпения, пока они решат проблему со своей стороны.

Ситуация напоминает безумие предзаказов, окружавшее выпуск оригинальной Steam Deck в июле прошлого года и захлестнувшее платформу Steam. На этот раз ожидается, что спрос на Steam Deck OLED будет значительно выше из-за его впечатляющих обновлений. Кроме того, привлекательность прозрачной версии, выпущенной ограниченным тиражом, добавляет еще один уровень эксклюзивности и без того востребованному устройству.

Вопросы и ответы:

Вопрос: С какими проблемами столкнулись клиенты при заказе нового OLED-дисплея Steam Deck?

О: Клиенты столкнулись с трудностями в процессе покупки, например, с невозможностью завершить транзакцию после добавления устройства в корзину.

Вопрос: Признала ли Valve проблемы, с которыми столкнулись клиенты?

О: Да, Valve признала наличие проблем с оформлением заказа и активно работает над их решением.

Вопрос: Что следует делать клиентам, если у них возникли проблемы с заказом Steam Deck OLED?

О: Valve советует клиентам набраться терпения и дождаться, пока компания устранит проблемы с оформлением заказа.

Вопрос: Почему спрос на OLED-дисплеи Steam Deck высок?

О: Steam Deck OLED считается значительным обновлением своего предшественника, что делает его очень желанным как для геймеров, так и для энтузиастов технологий.

Вопрос: Доступны ли ограниченные версии Steam Deck OLED?

О: Да, существует ограниченная серия прозрачной версии Steam Deck OLED, которая вызвала дополнительный ажиотаж среди потребителей. Однако в настоящее время его, похоже, нет в наличии.