Веселый бан от Valve ударил молотком по аккаунтам смурфов в Dota 2

Valve, игровая компания, создавшая Dota 2, применила довольно забавный подход к борьбе со смурф-аккаунтами. В ходе так называемой «кровавой бани» Valve решила разослать подарки-сюрпризы на эти аккаунты, в том числе принадлежащие профессиональным игрокам. Звучит неплохо, правда? Но фишка в том, что подарок на самом деле содержит «высокотоксичный» кусок угля, который вызывает перманентный бан. Поговорим о веселом наказании!

Один профессионал и стример Dota 2, Мейсон Венн, также известный как «мейсон», был застигнут врасплох, когда его аккаунт был заблокирован после открытия подарка. Его реакция была бесценной: «Что?! Меня забанили?! Что? Что, если я просто никогда не открывал его? Они серьезно?» Он даже не подозревал, что Valve уже провернула свою шутку.

В последующем сообщении на сабреддите Dota 2 Мейсон признался и извинился за то, что нанял фермера для оценки поведения, чтобы повысить его оценку в игре. Valve использует эту систему оценок для поощрения позитивного поведения и общения в игре. Сейчас Мейсон умоляет Valve снять с него бан, признавая свою ошибку и обещая никогда ее не повторять. Но проявит ли Valve к нему милосердие?

Жесткая позиция Valve в отношении игроков Dota 2, нарушающих правила, очевидна. Они предупредили игроков из своего «непослушного списка», что их ждет кровавая баня. В сообщении в блоге, посвященном этой проблеме, Valve заявила, что они внимательно следят за поведением игроков и приняли участие в агрессивной волне банов: за последние недели были заблокированы десятки тысяч аккаунтов смурфов.

Цель Valve — сделать матчи интересными и честными для всех игроков. Аккаунты смурфов и другое негативное поведение не только портят игровой опыт, но и противоречат принципам честной игры. Таким образом, хотя этот подход может показаться забавным, действия Valve являются частью их стремления поддерживать целостность Dota 2.

Хотя остается неясным, снимет ли Valve запрет Мэйсона, ясно одно: они ясно дают понять, что нарушение правил влечет за собой последствия. Итак, совет всем игрокам в Dota 2: играйте честно, соблюдайте правила и не недооценивайте банальный молоток Valve.