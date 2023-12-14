Джелли Ролл и Фло Рида затмили всех на звездном концерте «Jingle Ball» в Детройте

Краткое описание: На концерте iHeart Radio «Jingle Ball» в Детройте выступили талантливые артисты разных жанров, но именно Джелли Ролл и Фло Рида оставили неизгладимое впечатление на публику. Несмотря на тусклое выступление Ашера, на мероприятии были динамичные и увлекательные выступления, которые удовлетворили желание фанатов энергично петь и танцевать.

Выступление iHeart Radio «Jingle Ball» в Детройте стало незабываемым вечером, когда на сцену Little Caesars Arena вышли самые разные артисты. Концерт начался с мощного выступления перспективной южнокорейской женской группы (G)I-DLE, задавшей тон всему вечеру. Их сет из пяти песен заставил публику желать большего.

Рэпер Kaliii продолжил набирать обороты энергичным восьмиминутным сетом, проложив путь к долгожданному воссоединению Big Time Rush. Бойз-бенд выступил с потрясающим выступлением, исполнив пять своих лучших песен, вызвав у фанатов ностальгию по прежним дням.

Неожиданный поворот произошел, когда появился двойник Тейлор Свифт по имени Трейлор Свифт. Несмотря на неоднозначный прием, все это было частью рекламной акции Channel 955, предлагающей билеты на встречу с настоящей Тейлор Свифт в Индианаполисе на следующее утро.

Затем толпу ждало неожиданное появление легенды рэпа Flavor Flav, который представил Фло Риду. Харизматичный рэпер вышел на сцену с полной энергией и даже дважды вышел в толпу, чтобы дать незабываемое выступление. Вместе с Флэвором Флавом Фло Рида развлекал публику своими хитами, возглавлявшими чарты.

Однако именно Джелли Ролл действительно затмил всех. Его стиль кантри-рок, поддержанный полным составом группы, очаровал публику. Он продемонстрировал страстное выступление, включая свою хитовую песню «Need A Favor», а также блестящий хип-хоп монтаж с участием знаковых треков Эминема, Outkast и Biz Markie.

Перед концертом Джелли Ролл совершил значимое появление в тюрьме округа Дженеси, сотрудничая с шерифом округа Дженеси Крисом Свонсоном, чтобы выступить перед заключенными. Это был мощный момент, который продемонстрировал его стремление общаться со своими поклонниками.

Хотя Ашер возглавил мероприятие, его урезанное выступление не смогло сравниться с энергией предыдущих выступлений. Толпа жаждала большего пения и танцев, поскольку его выступление имело непринужденную атмосферу, что разочаровало некоторых зрителей.

В заключение отметим, что «Jingle Ball» 2023 года в Детройте был динамичным и волнующим шоу, в котором приняли участие самые разные артисты, которые продемонстрировали быстрые и впечатляющие выступления. Jelly Roll и Flo Rida стали выдающимися исполнителями вечера, оставив неизгладимое впечатление на восторженную публику.