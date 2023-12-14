Четверо российских солдат обвинены в военных преступлениях против американцев на Украине

В федеральном суде Вирджинии было опубликовано историческое обвинение, обвиняющее четырех российских солдат в военных преступлениях против американца, жившего на Украине во время российского вторжения. Это первый случай, когда правительство США использовало закон десятилетней давности для преследования военных преступлений, совершенных против американских граждан. Солдатам, идентифицированными как Сурен Сейранович Мкртчян, Дмитрий Будник, В. Алерий Лну и Назар Лну, предъявлены обвинения, в том числе в незаконном задержании, сговоре с целью совершения военных преступлений, бесчеловечном обращении и пытках.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд подчеркнул значение этих обвинений для привлечения к ответственности виновных в незаконной войне на Украине. Министерство юстиции США приняло меры против этих связанных с Россией военнослужащих за их отвратительные преступления против американского гражданина. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что, хотя это первый случай, когда людям предъявлены обвинения по этому статуту о военных преступлениях, ФБР в прошлом расследовало военные преступления и привлекало виновных к ответственности.

Согласно обвинительному заключению, российские солдаты насильно похитили американца из его дома в украинском селе Милое. Солдаты подвергли его избиениям и пыткам на российской военной базе, где он продержался в плену 10 дней в апреле 2022 года. В обвинительном заключении утверждается, что во время незаконного задержания американца пытали четверо обвиняемых и другие неназванные сообвиняемые. на нескольких сеансах допроса. Это включало в себя раздевание догола, жестокое избиение и фотографирование.

Двое из обвиняемых в военных преступлениях против американца были командирами Вооруженных сил России, двое других занимали более низкие должности в российской армии. В обвинительном заключении подчеркивается, что американец не участвовал в войне и фактически считался покровительствуемым лицом согласно Женевской конвенции 1949 года. Личность этого человека не разглашается.

После эвакуации американца из Украины летом 2022 года он поделился своим душераздирающим опытом со следователями Министерства внутренней безопасности США. Госсекретарь Алехандро Майоркас признал мучения, которые пережил этот человек, и подтвердил готовность обеспечить привлечение военных преступников к ответственности, независимо от их местонахождения или времени, которое потребуется для торжества правосудия.