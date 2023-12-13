Исследователи НАСА изучают обновление «Золотого рекорда» внеземного общения

Общение с инопланетными существами уже давно является темой увлечения как ученых, так и энтузиастов. В 1977 году НАСА запустило «Золотую пластинку» — капсулу времени, содержащую звуки и изображения, представляющие человечество и жизнь на Земле. Однако с течением времени часть содержания устарела. Стремясь создать более актуальное и полное сообщение о потенциальных столкновениях, группа исследователей из Лаборатории реактивного движения НАСА предложила обновить «Золотую запись».

Исследователи мечтают о новом издании «Золотой пластинки», которое отразило бы все богатство и глубину человеческой жизни и опыта. Они предлагают использовать новые формы медиа и технологий, включая видео, игры и компьютерный код, чтобы обеспечить более точное представление о современном времени. Идея состоит в том, чтобы создать сообщение, состоящее из двух частей: одна часть содержит простые изображения для менее развитых цивилизаций, а другая часть содержит больший объем цифровой информации для более развитых видов.

Хотя шансы на то, что инопланетная раса обнаружит и расшифровает сообщение, невелики, команда надеется, что их предложение повысит общественный интерес к проекту. Они считают, что сохранение следов человеческой цивилизации для будущих поколений так же важно, как и установление контактов с далекими цивилизациями. Одна версия сообщения будет отправлена ​​в глубокий космос, а другая останется в архиве на Земле, чтобы люди и другие разумные формы жизни могли ее обнаружить в далеком будущем.

Исследователи надеются с помощью этого проекта вдохновить и объединить нынешние и будущие поколения. Их цель — прославить и защитить наш общий человеческий опыт, независимо от того, вступаем ли мы в контакт с инопланетными существами. Хотя существование и осведомленность об инопланетянах все еще остаются неизвестными, поиски исследования и общения за пределами нашей планеты продолжаются. Обновленный «Золотой рекорд» может послужить вечным свидетельством любопытства человечества и его желания общаться с другими людьми как на Земле, так и в огромном космосе.