Создатель неофициального порта Link's Awakening для ПК отключил игру после уведомления Nintendo об удалении

Страстный поклонник классической игры Link's Awakening для Game Boy Color недавно создал неофициальный порт игры для ПК, который быстро привлек внимание социальных сетей. Порт, известный как «Link's Awakening DX HD», отличался улучшенной графикой HD, более плавной прокруткой со скоростью 120 кадров в секунду и поддержкой широкоэкранного режима. Однако вскоре после ее выпуска на itch.io создателю игры под именем пользователя linksawakeningdxhd пришлось отключить ее из-за уведомления от Nintendo об удалении.

В уведомлении об удалении, выпущенном Nintendo of America Inc., говорилось, что неофициальный порт для ПК нарушает авторские права компании на The Legend of Zelda: Link's Awakening. Он потребовал немедленного удаления страницы загрузки и информации об игре. Nintendo, известная своей строгой позицией в отношении фанатских проектов, уже предпринимала подобные действия в прошлом.

Неофициальный порт для ПК привлек внимание своей уникальной функцией, которая позволяла игрокам уменьшать масштаб и видеть полный вид острова Кохолинт с активно перемещающимися неигровыми персонажами (NPC) и врагами. Эта функция вызвала ажиотаж среди фанатов, которые стремились исследовать игровой мир с другой точки зрения.

Хотя это разочаровывает поклонников неофициального порта для ПК, многие ожидали такого результата, учитывая историю защиты Nintendo своей интеллектуальной собственности. Фактически, в 2019 году Nintendo выпустила официальный ремейк Link's Awakening для Nintendo Switch, который получил положительные отзывы за точное воссоздание оригинальной игры.

Быстрые действия Nintendo по направлению уведомления об удалении служат напоминанием создателям и поклонникам о том, что несанкционированное использование их материалов, защищенных авторским правом, недопустимо. Хотя неофициальный порт для ПК продемонстрировал преданность и креативность фанатов, важно уважать права владельцев интеллектуальной собственности.

Забегая вперед, фанаты с нетерпением ждут будущих проектов Nintendo и возможности официального вывода классических игр на новые платформы.