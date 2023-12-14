Беспрецедентный спрос на билеты на Кубок Дэвиса сигнализирует о возрождении тенниса в Ирландии

Билеты на предстоящий теннисный матч Кубка Дэвиса между Ирландией и Австрией были распроданы всего за два часа после поступления в продажу, что свидетельствует о заметном возрождении тенниса в стране. Матч, который пройдет 3 и 4 февраля на UL Arena в Лимерике, будет включать в себя два одиночных матча в субботу и парный матч, а также два дополнительных одиночных матча в воскресенье.

Ошеломляющая реакция болельщиков побудила Tennis Ireland планировать увеличение количества мест. Генеральный директор организации Кевин Куинн выразил готовность разместить больше зрителей, установив дополнительные места в начале января. «Я встречусь с UL, чтобы обсудить возможности, и я ожидаю, что в начале января мы сможем подтвердить установку дополнительных мест и дальнейший выпуск билетов», — заявил он.

Высокий спрос на билеты отражает как неудовлетворенный спрос традиционного теннисного сообщества на домашний матч Кубка Дэвиса, так и растущую популярность этого вида спорта среди нового поколения игроков. Объявление о матче вызвало поток запросов, и быстрая распродажа билетов утром в день продажи билетов была поистине примечательной.

Бывший профессиональный игрок и капитан Конор Ниланд, родом из Лимерика и участвовавший в престижных турнирах Большого шлема, выразил свое волнение за игроков. «Это фантастическая новость для игроков. Они уже были в восторге от перспективы соревноваться на такой арене, как в UL. Теперь они точно знают, что сделают это при полном зале. Для них это будет иметь большое значение, и я могу гарантировать их полную готовность бросить серьезный вызов оппозиции мирового уровня», — прокомментировал он.

В состав австрийской команды, которая, как ожидается, составит трудный матч для Ирландии, входят такие высококлассные игроки, как Доминик Тим, Юрий Родионов и Деннис Новак. Принимая свой первый домашний матч почти за десять лет, Ирландия может ожидать захватывающего и высококонкурентного матча Кубка Дэвиса на своей родной территории.