Создатели ролевого мода для Grand Theft Auto 5 предоставили обновленную информацию о моде для Red Dead Redemption 2

Разработчики популярного ролевого мода для Grand Theft Auto 5 заверили фанатов, что они не забыли о аналоге из Red Dead Redemption 2. В недавнем обновлении сообщества Cfx.re, команда FiveM и RedM, ответила на опасения фанатов по поводу отсутствия информации о RedM в их последнем обновлении.

Вопреки предположениям, разработчики уточнили, что не планируют отказываться от RedM. Они подчеркнули, что списки вакансий, упомянутые в предыдущем обновлении, применимы как к FiveM, так и к RedM. Признавая технические проблемы, связанные с работой над RedM, команда заявила, что намерена сотрудничать с командой Rockstar Games для улучшения мода в будущем.

RedM, аналог FiveM из Red Dead Redemption 2, предлагает игрокам реалистичный опыт Дикого Запада, аналогичный моду GTA RP. Cfx.re обеспечивает постоянную поддержку обоих модов, заверяя фанатов, что RedM по-прежнему входит в их планы. Хотя рост спекуляций вокруг GTA 6 вызвал у некоторых фанатов неуверенность, разработчики не прокомментировали, как их проекты будут применяться к предстоящей игре Rockstar.

Помимо устранения опасений по поводу RedM, Cfx.re разъяснил свою позицию по поводу использования моделей персонажей, не являющихся взрослыми, на своей платформе. Они повторили, что использование моделей, не предназначенных для взрослых, строго запрещено PLA (Лицензионное соглашение с игроком), независимо от контекста или сценария ролевой игры. Все модели для детей, не предназначенные для взрослых, необходимо снять в соответствии с рекомендациями.

Из новостей, не связанных с этой темой, Rockstar подтвердила, что трейлер следующей части Grand Theft Auto будет выпущен в следующем месяце, к большому волнению сообщества GTA. Поклонники с нетерпением ждут возможности заглянуть в будущее любимой франшизы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Будет ли от RedM отказаться в пользу FiveM?

О: Нет, разработчики заверили фанатов, что не планируют отказываться от RedM и намерены улучшать его вместе с FiveM.

Вопрос: Могу ли я использовать модели персонажей, не предназначенные для взрослых, в FiveM или RedM?

О: Нет, использование моделей, не предназначенных для взрослых, строго запрещено и должно быть удалено в соответствии с лицензионным соглашением.

В: Когда выйдет следующая игра Grand Theft Auto?

О: Хотя трейлер игры выйдет в следующем месяце, конкретная дата релиза пока не объявлена.