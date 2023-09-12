Google предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении монопольной властью

Правительство США подает на Google в суд, обвиняя технологического гиганта в злоупотреблении своей монопольной властью в индустрии поисковых систем. Судебный процесс, который знаменует собой первое крупное дело правительства о монополии за последние десятилетия и первое в эпоху современного Интернета, начинается во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия.

В основе дела Министерства юстиции лежит утверждение о том, что Google организовал свои деловые отношения так, чтобы гарантировать, что это первая поисковая система, которую пользователи видят, когда заходят на свои телефоны или веб-браузеры. Правительство утверждает, что целью Google было устранить конкуренцию и сохранить свое доминирование.

Бывший генеральный прокурор Уильям Барр назвал иск атакой на контроль Google над Интернетом, затрагивающей миллионы потребителей, рекламодателей, малого бизнеса и предпринимателей. После многих лет подготовки, включая подготовку миллионов страниц документов и показаний более 150 человек, дело наконец передано в суд.

Результаты этого знакового испытания будут иметь серьезные последствия для технологической индустрии и Интернета в целом. Это бросает вызов возможностям технологических компаний контролировать продукты, которыми люди пользуются ежедневно. В случае успеха это потенциально может изменить методы работы технологических гигантов и оказать прямое влияние на функционирование Интернета.

Google, которая в настоящее время занимает около 90% рынка поисковых систем США и оценивается в 1.7 триллиона долларов, утверждает, что ее поисковый продукт превосходит продукты конкурентов. Компания заявляет, что пользователи предпочитают использовать Google по своему усмотрению, поскольку в современную эпоху переключиться на альтернативную поисковую систему легко.

Это дело напоминает антимонопольное дело против Microsoft в 1998 году, в результате которого победило Министерство юстиции. Сходство между этими двумя делами и их потенциальными результатами заставило многих рассматривать дело Microsoft как план борьбы с сегодняшними технологическими гигантами.

В иске правительства против Google основное внимание уделяется эксклюзивным сделкам компании с такими производителями телефонов, как Apple и Samsung, а также с такими веб-браузерами, как Mozilla. Эти соглашения гарантируют, что Google будет поисковой системой по умолчанию на большинстве устройств, что якобы подавляет конкуренцию и ограничивает присутствие более мелких конкурентов.

В ближайшие недели начнется судебный процесс, и приговор определит будущее технологической индустрии. Независимо от результата, это громкое дело означает поворотный момент в решении проблемы расстановки сил в технологическом секторе.

Источник: н/д