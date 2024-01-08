Unistellar запускает новые телескопы Odyssey и Odyssey Pro с автоматической фокусировкой

Unistellar, известный производитель телескопов, представил свои последние продукты на мероприятии CES Unveiled. Новые модели, называемые Odyssey и Odyssey Pro, призваны решить общую проблему для любителей наблюдения за звездами: необходимость вручную настраивать фокус. Эта функция достигается благодаря встроенному интеллекту телескопов, который фиксирует фокус на астрономических объектах.

Телескопы Odyssey и Odyssey Pro стоят дешевле по сравнению с предыдущей моделью Unistellar, EVScope 2, что делает их доступными для астрономических энтузиастов и преподавателей. Стоимость составляет, соответственно, 2 499 и 3 999 долларов, что делает эти новые модели доступными, не ущемляя при этом производительность.

Одной из ключевых особенностей телескопов Unistellar является их способность анализировать расположение звезд для определения их ориентации. Через специальное приложение пользователи могут выбирать из широкого спектра астрономических объектов, и телескоп автоматически корректирует свое положение для их нахождения. В отличие от традиционных телескопов, которые полагаются на двигатели для устранения вращения Земли, телескопы Unistellar просто отслеживают наблюдаемый объект и делают соответствующую коррекцию.

Помимо функции наблюдения, телескопы Odyssey и Odyssey Pro также функционируют как цифровые камеры. С помощью объединения нескольких изображений эти телескопы могут создавать высококачественные фотографии, предоставляя возможность пользователю запечатлеть удивительные моменты из Вселенной.

Телескоп Odyssey Pro включает несколько дополнительных функций, включая автоматическую фокусировку, технологию пиксельного биннинга под названием Multi-Depth и оптический видоискатель. Эти усовершенствования оптимизируют качество фотографий, обеспечивая более высокое разрешение для ярких планет в Солнечной системе и лучшую работу в условиях низкой освещенности для более удаленных и тусклых объектов.

Unistellar планирует продолжать продавать EVScope 2, предлагая слегка лучшую производительность при наблюдении за тусклыми объектами благодаря более широкой апертуре. Компания признает, что EVScope 2 наиболее подходит для опытных любителей астрономии, обладающих глубокими знаниями о телескопах.

С выпуском телескопов Odyssey и Odyssey Pro Unistellar стремится революционизировать наблюдение за звездами, делая его более доступным и удобным для всех. Эти новые модели предлагают отличное сочетание доступности и продвинутых функций, делая чудеса Вселенной доступными как для астрономических энтузиастов, так и для преподавателей.

ЧАВО

В чем отличие телескопов Odyssey и Odyssey Pro от их предшественников?

Телескопы Odyssey и Odyssey Pro предлагают автоматическую фокусировку, что устраняет необходимость вручную настраивать фокус. Они также меньше, легче и доступнее по сравнению с предыдущей моделью Unistellar, EVScope 2.

Что такое технология Multi-Depth?

Multi-Depth — это технология пиксельного биннинга, реализованная в телескопе Odyssey Pro. Она автоматически оптимизирует фотографии для разных ситуаций, обеспечивая более высокое разрешение для ярких планет и лучшую работу в условиях низкой освещенности для более удаленных и тусклых объектов.

Могут ли телескопы фотографировать?

Да, оба телескопа Odyssey и Odyssey Pro имеют встроенные цифровые камеры, которые могут снимать фотографии астрономических объектов. Телескопы используют технику объединения изображений для улучшения качества фотографий.

Доступен ли для покупки EVScope 2?

Да, Unistellar будет продолжать продавать EVScope 2 наряду с новыми телескопами Odyssey и Odyssey Pro. EVScope 2 обладает немного лучшей производительностью при наблюдении за тусклыми объектами благодаря более широкой апертуре.