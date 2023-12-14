Ученые обнаружили революционный материал, который может конкурировать с алмазом

Исследователи из Центра науки в экстремальных условиях Эдинбургского университета сделали революционное открытие, синтезировав материал, который потенциально может быть самым твердым веществом на Земле. Объединив предшественники углерода и азота, команда создала нитриды углерода, которые прочнее, чем второй по твердости материал — кубический нитрид бора.

На протяжении более трех десятилетий ученые признавали потенциал нитридов углерода, но их синтез оказался серьезной проблемой. Однако этот недавний прорыв открыл двери для преодоления разрыва между синтезом материалов под высоким давлением и промышленным применением.

Используя различные формы прекурсоров углерода и азота, команда подвергла их экстремальному давлению в 70–135 гигапаскалей и температуре более 1,500 °C. Затем они исследовали атомное расположение соединений с помощью рентгеновских лучей в различных исследовательских центрах.

Анализ показал, что три из синтезированных соединений нитрида углерода обладают структурами, необходимыми для сверхтвердого материала. Что удивило ученых еще больше, так это то, что эти соединения сохраняли свою твердость даже при охлаждении и возвращении к атмосферному давлению.

Революционный материал имеет потенциал для широкого спектра применений, например, в качестве защитных покрытий для транспортных средств и космических кораблей, мощных режущих инструментов и фотодетекторов. Эти материалы не только чрезвычайно тверды, но также демонстрируют фотолюминесценцию, пьезоэлектричество и высокую плотность энергии.

«Эти материалы не только выдающиеся в своей многофункциональности, но и показывают, что технологически важные фазы могут быть восстановлены при давлении синтеза, эквивалентном условиям, обнаруженным на тысячах километров в недрах Земли», — сказал Флориан Трибель, доцент Университета Линчёпинга.

Ожидается, что это совместное исследование откроет новые возможности в области материаловедения. Несжимаемые соединения нитрида углерода могут произвести революцию в различных отраслях промышленности, предоставив невероятно прочные и универсальные материалы для будущих применений.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Advanced Materials.