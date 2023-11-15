Новый рубеж: исследование принципа эквивалентности в космосе

Физики находятся на пороге проведения новаторских экспериментов по проверке основных принципов теории гравитации Эйнштейна с беспрецедентной точностью. В первом в своем роде эксперименте ученые используют ультрахолодные атомы калия и рубидия на борту Международной космической станции (МКС) для тщательного исследования принципа эквивалентности.

Принцип эквивалентности, фундаментальный принцип теории Эйнштейна, утверждает, что все объекты испытывают одинаковое ускорение, когда подвергаются исключительно силе гравитации. Исследователи исследовали этот принцип на протяжении десятилетий, используя различные методы, такие как наблюдение за воздействием гравитации на материалы точно измеренной массы и изучение свободно падающих атомов рубидия при низких температурах на Земле.

Теперь команда под руководством Насера ​​Гаалула из Университета Лейбница в Ганновере (Германия) разработала новый эксперимент, сочетающий в себе элементы более ранних тестов. Они использовали Лабораторию холодных атомов (CAL) на МКС, специально предназначенную для изучения квантовых эффектов в ультрахолодных атомах в условиях минимальной гравитации. Манипулируя атомами калия и рубидия внутри CAL, исследователи превратили чип в два отдельных интерферометра — устройства, которые обнаруживают закономерности ускорения, создаваемые сталкивающимися волнами материи.

Поскольку МКС находится в постоянном свободном падении под действием силы тяжести, любое расхождение в измерениях ускорения, регистрируемых интерферометрами, будет свидетельствовать о нарушении принципа эквивалентности. Хотя команда успешно создала интерферометры в рамках CAL, перед проведением комплексных испытаний необходима дальнейшая оптимизация.

Значение этих экспериментов выходит за рамки подтверждения общей теории относительности. Тимоти Ковачи из Северо-Западного университета в Иллинойсе подчеркивает возможность открытия новых частиц, которые могут бросить вызов принципам Стандартной модели. Ковачи подчеркивает, что точность увеличивается с более длительными периодами свободного падения, что требует проведения космических экспериментов из-за временных ограничений, налагаемых земными условиями.

Исследование атомной интерферометрии в космосе — развивающаяся область, обостряющая конкуренцию между исследовательскими группами. В 2017 году Гаалул и его коллеги успешно провели атомную интерферометрию с использованием атомов рубидия на борту исследовательской ракеты, спонсируемой Немецким космическим агентством. Их будущая ракетная миссия будет включать в себя атомы рубидия и калия для улучшения исследований.

Хотя прогнозируется, что эксперименты CAL дадут результаты в сотни раз более точные, чем спутниковые тесты, и в сотни тысяч раз более точные, чем эксперименты на Земле, Гаалул признает, что дальнейшие достижения требуют исследований за пределами МКС. Он предполагает, что выделенный спутник был бы идеален, чтобы избежать вибрационных помех, вызванных внешними воздействиями.

Отправляясь в космос, ученые открывают новые горизонты в гравитационных испытаниях, обеспечивая платформу для революционных открытий и формируя наше понимание Вселенной.

Часто задаваемые вопросы

В чем заключается принцип эквивалентности?

Принцип эквивалентности, фундаментальная концепция теории гравитации Эйнштейна, гласит, что все объекты испытывают одинаковое ускорение, когда подвергаются исключительно силе гравитации.

Как ученые проверяют принцип эквивалентности?

Ученые используют ультрахолодные атомы калия и рубидия на борту Международной космической станции для проведения интерференционных экспериментов. Сравнивая измерения ускорения двух отдельных интерферометров, исследователи стремятся обнаружить любые отклонения от принципа.

Каковы последствия этих экспериментов?

Помимо подтверждения общей теории относительности, эксперименты потенциально могут привести к открытию новых частиц, которые бросят вызов существующей Стандартной модели физики.

Зачем проводить эти эксперименты в космосе?

Увеличенные периоды свободного падения обеспечивают более высокую точность измерений. Ограничения на продолжительность свободного падения на Земле требуют проведения космических экспериментов для достижения предельного уровня точности.

Каковы дальнейшие планы экспериментов в этой области?

Ученые планируют запустить специальный спутник для более точных испытаний принципа эквивалентности, поскольку Международная космическая станция не идеальна для точных экспериментов из-за вибраций, вызванных различными видами деятельности.