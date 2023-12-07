В Нью-Йорке вводят плату за ночные гамбургеры в Uber Eats

Начиная с этой недели жителям Нью-Йорка придется платить немного больше за ночные пристрастия к гамбургерам через Uber Eats. Популярная служба доставки еды вводит плату в размере 2 долларов в ответ на новые требования города к минимальной заработной плате для работников службы доставки. Этот шаг был предпринят после безуспешной юридической попытки Uber и других служб доставки приложений оспорить закон.

Нью-Йорк стал первым в стране, кто в июле установил минимальную ставку заработной платы для работников доставки еды в ресторанах с помощью приложений. Раньше эти работники считались независимыми подрядчиками и на них не распространялись трудовые гарантии, включая минимальную заработную плату. Согласно отчету Департамента защиты потребителей и работников Нью-Йорка, до введения минимальной заработной платы работники приложений доставки в городе зарабатывали 11.12 доллара в час с учетом чаевых после учета расходов.

Uber, Grubhub и DoorDash подали иск против города с требованием заблокировать новые требования к заработной плате, утверждая, что это увеличит стоимость заказов для потребителей. Однако их иск был отклонен судьей Николасом Мойном из Верховного суда штата Нью-Йорк и поддержан апелляционным судом.

В то время как служба доставки Uber сообщила о прибыли в 18.2% в третьем квартале, другие службы доставки приложений, такие как DoorDash, понесли чистый убыток в размере 75 миллионов долларов. Финансовые результаты этих платформ доставки сильно различаются.

Помимо новой платы за доставку, клиенты Uber Eats в Нью-Йорке теперь могут давать чаевые только после доставки заказа. Гарантированная минимальная заработная плата соблюдается, и работники службы доставки, которым платят меньше, будут получать разницу каждый четверг.

Хотя эта новая плата может разочаровать некоторых тех, кто ест допоздна, это шаг к справедливой компенсации работникам службы доставки. Минимальная ставка заработной платы гарантирует, что этим работникам не придется сводить концы с концами, обслуживая голодных жителей города.