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Цены на нефть падают, поскольку цены на бензин достигли самой низкой отметки перед праздничным сезоном

ByГабриэль Бота

Декабрь 15, 2023
Цены на нефть падают, поскольку цены на бензин достигли самой низкой отметки перед праздничным сезоном

Цены на сырую нефть в США в среду значительно снизились на 4%, достигнув самого низкого уровня с конца июня. Это снижение совпало с тем, что розничные цены на бензин достигли самой низкой отметки с января, накануне сезона праздничных покупок и путешествий.

Январский контракт на нефть West Texas Intermediate закрылся на уровне $69.38 за баррель, понизившись на $2.94 или 4.07%, а февральский контракт на нефть марки Brent закрылся на уровне $74.30 за баррель, снизившись на $2.90 или 3.76%.

Несмотря на усилия ОПЕК+ по повышению цен путем обещания сокращения поставок в первом квартале 2024 года, как американская нефть, так и мировые эталонные цены пережили снижение пять дней подряд.

Цены на бензин в Соединенных Штатах последовали нисходящей траектории цен на нефть, достигнув в среду в среднем 3.22 доллара за галлон. По данным AAA, это самая низкая цена с 3 января. Снижение цен на нефть можно объяснить различными факторами, в том числе увеличением добычи нефти за пределами ОПЕК+, особенно в США, а также опасениями по поводу китайской экономики.

Вдобавок к неопределенности, агентство Moody's недавно понизило прогноз по кредитному рейтингу правительства Китая со стабильного до негативного, что вызвало обеспокоенность по поводу будущего спроса на нефть в стране.

Между тем данные США в среду показали противоречивые признаки спроса. Запасы сырой нефти упали на 4.6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря, что указывает на высокий спрос. Однако запасы бензина выросли на 5.4 миллиона баррелей, что указывает на потенциальное ослабление спроса.

Среди нефтяных трейдеров существует скептицизм относительно способности членов ОПЕК+ выполнить обещанное сокращение поставок на 2.2 миллиона баррелей в день в первом квартале следующего года. Различные члены объявили о добровольных сокращениях после того, как не смогли прийти к единогласному соглашению о производственных целях. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и вице-премьер России Александр Новак попытались успокоить рынок, но эти заверения, похоже, остались без внимания, по словам Тамаша Варги, аналитика PVM Oil Associates.

By Габриэль Бота