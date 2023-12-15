Цены на нефть падают, поскольку цены на бензин достигли самой низкой отметки перед праздничным сезоном

Цены на сырую нефть в США в среду значительно снизились на 4%, достигнув самого низкого уровня с конца июня. Это снижение совпало с тем, что розничные цены на бензин достигли самой низкой отметки с января, накануне сезона праздничных покупок и путешествий.

Январский контракт на нефть West Texas Intermediate закрылся на уровне $69.38 за баррель, понизившись на $2.94 или 4.07%, а февральский контракт на нефть марки Brent закрылся на уровне $74.30 за баррель, снизившись на $2.90 или 3.76%.

Несмотря на усилия ОПЕК+ по повышению цен путем обещания сокращения поставок в первом квартале 2024 года, как американская нефть, так и мировые эталонные цены пережили снижение пять дней подряд.

Цены на бензин в Соединенных Штатах последовали нисходящей траектории цен на нефть, достигнув в среду в среднем 3.22 доллара за галлон. По данным AAA, это самая низкая цена с 3 января. Снижение цен на нефть можно объяснить различными факторами, в том числе увеличением добычи нефти за пределами ОПЕК+, особенно в США, а также опасениями по поводу китайской экономики.

Вдобавок к неопределенности, агентство Moody's недавно понизило прогноз по кредитному рейтингу правительства Китая со стабильного до негативного, что вызвало обеспокоенность по поводу будущего спроса на нефть в стране.

Между тем данные США в среду показали противоречивые признаки спроса. Запасы сырой нефти упали на 4.6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря, что указывает на высокий спрос. Однако запасы бензина выросли на 5.4 миллиона баррелей, что указывает на потенциальное ослабление спроса.

Среди нефтяных трейдеров существует скептицизм относительно способности членов ОПЕК+ выполнить обещанное сокращение поставок на 2.2 миллиона баррелей в день в первом квартале следующего года. Различные члены объявили о добровольных сокращениях после того, как не смогли прийти к единогласному соглашению о производственных целях. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и вице-премьер России Александр Новак попытались успокоить рынок, но эти заверения, похоже, остались без внимания, по словам Тамаша Варги, аналитика PVM Oil Associates.