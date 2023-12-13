Twitch обновляет политику в отношении сексуального контента

Twitch, платформа прямых трансляций, принадлежащая Amazon, недавно внесла изменения в свою политику в отношении сексуального контента. В новых правилах говорится, что некоторые виды сексуального контента, которые ранее были запрещены, теперь будут разрешены при условии соответствующей маркировки.

В соответствии с обновленными правилами изображения художественного характера, такие как рисунки, анимация или скульптуры, на которых изображена «полностью обнаженная женская грудь и/или гениталии или ягодицы, независимо от пола», теперь будут разрешены, если авторы помечают контент как содержащий сексуальный контент. темы. Однако вымышленные сексуальные действия и мастурбация по-прежнему запрещены.

В своем блоге Twitch заявил, что это изменение в политике было внесено в ответ на отзывы сообщества художников на платформе. Компания признала, что предыдущая политика была слишком ограничительной и не учитывала влияние художественного контента.

Стоит отметить, что Twitch по-прежнему не позволяет стримерам быть полностью или частично обнаженными. Однако контент, в котором намеренно подчеркивается грудь, ягодицы или область таза, а также боди-арт и боди-арт на женской груди и/или ягодицах, будет разрешен с пометкой «Сексуальные темы». Кроме того, теперь без маркировки разрешены такие танцы, как тверкинг, гринд и пилон.

Политика Twitch остается неизменной в отношении игр, в которых основное внимание уделяется наготе, порнографии или сексуальному насилию. Подобные игры по-прежнему полностью запрещены. Для игр, в которых случайно присутствует нагота, достаточно метки классификации контента игр с рейтингом для взрослых.

В июне платформа прямых трансляций представила метки классификации контента (CCL) как способ обеспечения точной маркировки контента. Включив соответствующую маркировку сексуального контента с помощью CCL, Twitch считает, что некоторые из предыдущих ограничений больше не нужны.

Кроме того, зрители должны предоставить явное согласие перед просмотром потока, помеченного меткой классификации контента. Twitch больше не будет рекламировать прямые трансляции с пометками «Наркотики», «Одурманивание», «Чрезмерное употребление табака», «Жестокие и графические изображения», «Азартные игры» и/или «Сексуальные темы» на главной странице из-за визуального характера этих тем.

Стримеры, которые не применили правильную метку классификации контента, получат предупреждения, и Twitch при необходимости применит правильную метку. Повторные нарушения приведут к временной блокировке метки, но не приведут к ее блокировке.