Политика обновлений Twitch для улучшения модерации сексуального контента

Twitch, популярная потоковая платформа, объявила об изменениях в своей политике в отношении сексуального контента, чтобы улучшить модерацию. В соответствии с новой политикой Twitch будет разрешать использование определенного ранее запрещенного контента при условии, что на нем имеется четкая маркировка, предупреждающая зрителей.

Это обновление появилось после того, как Twitch подвергся критике за непоследовательное обращение с сексуальным контентом в прошлом. Хотя некоторые стримеры получили баны или предупреждения за случайное разоблачение, другие не столкнулись с какими-либо последствиями подобных инцидентов. В ответ на эти опасения Twitch внедрил систему меток классификации контента (CCL), позволяющую создателям предупреждать пользователей о сексуальных темах, азартных играх, вульгарности или другом контенте для взрослых в своих потоках.

В частности, новая политика разрешает «намеренно выделять грудь, ягодицы или область таза», а также «полностью обнаженную женскую грудь и/или гениталии или ягодицы независимо от пола» в нарисованной, анимированной или скульптурной форме. Twitch также больше не будет требовать ярлык для стримов, в которых участвуют тверкинг, гринд и танцы на пилоне. Однако на платформе по-прежнему запрещены сексуальные игры, сексуальное насилие и откровенная порнография.

Анджела Хессион, директор по доверию клиентов Twitch, утверждает, что обновление политики было вызвано отзывами стримеров, которые сочли предыдущие правила запутанными. Объединив правила для контента сексуального характера и откровенно сексуального характера, Twitch стремится предотвратить несправедливое наказание стримеров, представляющих женщин.

Хотя потоки для взрослых не будут отображаться на главной странице, пользователи по-прежнему смогут искать помеченный контент или находить его непосредственно на канале автора. Кроме того, Twitch автоматически присвоит метку «Игра для взрослых» к потокам с играми с рейтингом для взрослых.

Для получения дополнительной информации об обновлении политики Twitch и его причинах пользователи могут обратиться к разделу часто задаваемых вопросов в нижней части сообщения блога Twitch.