Обновленная версия Turok 3 вышла раньше на Nintendo Switch, разработчик признает наличие ошибок

Долгожданная игра Turok 3 Remastered была выпущена раньше, чем ожидалось, на Nintendo Switch в Европе и Океании, застигнув своего разработчика Nightdive Studios врасплох. Студия, стоящая за ремейком System Shock, извинилась за путаницу, связанную с задержкой даты релиза, и заверила фанатов, что этот неожиданный ранний запуск не входил в первоначальный план.

Из-за недопонимания с Nintendo of Europe Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered стала доступна в интернет-магазине 14 ноября, хотя должна была выйти 30 ноября вместе с другими платформами. В результате игра по-прежнему содержит несколько ошибок, а некоторые функции, повышающие качество жизни, отсутствуют. Nightdive Studios усердно работает над решением этих проблем и планирует в середине декабря выпустить патч, чтобы исправить ситуацию.

Одной из известных ошибок является сбой, возникающий при попытке доступа к меню «Пуск» при выборе персонажа во время введения. Кроме того, отсутствуют такие функции, как непобедимость, и в настоящее время недоступны два чита. Хотя цена игры в Великобритании составляет 24.99 фунтов стерлингов, в настоящее время на странице интернет-магазина нет предупреждений об этих ошибках или отсутствующих функциях.

Задержка в решении этих проблем связана в первую очередь с процессом сертификации игры в Nintendo of Europe. Хотя другие платформы получат исправленную версию 30 ноября, Nightdive Studios уверяет игроков, что они неустанно работают над решением этих проблем как можно скорее.

Несмотря на эту неудачу, Nightdive Studios по-прежнему привержена возрождению классических игр. Уже выпустив ремастеры первых двух игр Turok, ремастер Turok 3 может ознаменовать окончание их работы над франшизой. Однако, учитывая стремление Nightdive возродить утерянную классику, дверь для серии Turok не может быть полностью закрыта.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Когда Turok 3 Remastered был выпущен на Nintendo Switch?

О: Turok 3 Remastered вышла раньше, чем предполагалось, на Nintendo Switch в Европе и Океании, 14 ноября.

В: Почему Turok 3 Remastered содержит ошибки?

О: Игра вышла преждевременно и разработчик Nightdive Studios не смог исправить все ошибки перед запуском.

В: Будут ли исправлены ошибки в Turok 3?

О: Да, Nightdive Studios активно работает над исправлением ошибок и планирует выпустить патч в середине декабря.

В: Есть ли в обновленной версии Turok 3 недостающие функции?

О: Да, в игре на данный момент отсутствуют некоторые функции, повышающие качество жизни, включая непобедимость и читы.

В: Будут ли игроки проинформированы об ошибках и недостающих функциях перед покупкой?

О: К сожалению, в настоящее время на странице интернет-магазина Turok 3 Remastered нет предупреждений об ошибках или отсутствующих функциях.