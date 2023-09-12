Согласно недавним новостям, администрация Байдена предприняла шаг к освобождению пяти американских граждан, задержанных в Иране, разрешив банкам переводить 6 миллиардов долларов из замороженных иранских нефтяных фондов, не опасаясь санкций США. Конгресс был уведомлен об этом развитии событий, и обмен пленными потенциально может состояться уже на следующей неделе. Взамен также будут освобождены пять иранских граждан, задержанных в США. Этот дипломатический шаг направлен на улучшение отношений между США и Ираном.

FDA одобрило новую вакцину против коронавируса, специально нацеленную на субвариант омикрон, готовящуюся к предстоящему осенью сезону респираторных вирусов. Несмотря на то, что вакцина разрешена для всех в возрасте от 6 месяцев и старше, консультативная группа CDC соберется, чтобы определить более целенаправленный подход. Ожидается, что вакцина будет доступна позднее на этой неделе и будет бесплатной для большинства американцев, имеющих частную страховку, Medicaid или Medicare.

Марокко не спешило принимать иностранную помощь после недавнего землетрясения. Страна столкнулась с проблемами в координации усилий по оказанию помощи и распределении помощи в пострадавших районах, что привело к задержкам в оказании помощи тем, кто пострадал от стихийного бедствия.

Министерство юстиции намерено начать антимонопольный процесс против Google, в ходе которого технологический гигант будет подвергнут тщательной проверке за потенциальное использование своего доминирующего положения на рынке поисковых систем для подавления конкуренции в сфере поиска и рекламы. Это громкое судебное разбирательство является первым в своем роде против крупной технологической компании за более чем два десятилетия и может иметь серьезные последствия для технологической отрасли и будущего присутствия Google.

Ураган «Ли» представляет собой растущую угрозу для восточной части Новой Англии, поскольку возможны сильные ветры, проливные дожди и штормовые нагоны. Хотя ожидается, что он останется в море, прямой удар могут понести компании Canadian Maritimes и Новая Шотландия. Ожидается, что шторм ослабнет, но увеличится в размерах по мере продвижения на север.

На фоне продолжающихся забастовок в Голливуде Дрю Бэрримор возобновляет свое ток-шоу. Это решение было принято в то время, когда многие производства приостановлены, предоставляя зрителям свежий контент во время простоя отрасли.

В результате катастрофы, связанной с вином, около 600,000 XNUMX галлонов красного вина затопили улицы Сан-Лоренсу-ду-Байрру, Португалия, после того, как лопнули два винных резервуара, принадлежавших местному ликеро-водочному заводу. Пожарным удалось перенаправить огромное количество вина на очистные сооружения. Вино планировалось уничтожить из-за излишков в этом году, что сделало его непригодным для употребления.

Наконец, пользователи Chrome теперь могут воспользоваться новыми настройками конфиденциальности и рекламы. Эти настройки направлены на повышение конфиденциальности и предоставление пользователям большего контроля над просмотром страниц. Для получения более подробной информации загрузите приложение The Post или подпишитесь на информационный бюллетень, чтобы быть в курсе последних новостей «The 7».

источники:

– Сделка по обмену пленными с Ираном: [источник]

– Одобрение FDA новой вакцины от коронавируса: [источник]

– Принятие Марокко иностранной помощи в связи с землетрясением: [источник]

– Антимонопольный процесс против Google: [источник]

– Ураганная угроза восточной части Новой Англии: [источник]

– Ток-шоу Дрю Бэрримор: [источник]

– Винная катастрофа в Португалии: [источник]

– Новые настройки конфиденциальности и рекламы в Chrome: [источник]