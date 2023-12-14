DLC для Total War Warhammer 3 сталкивается с негативной реакцией, Creative Assembly берет на себя ответственность

После выхода недавнего DLC для Total War Warhammer 3, Shadow of Change, Creative Assembly подверглась критике со стороны поклонников стратегических игр по поводу высокой цены и содержания DLC. В ответ студия признает свои ошибки и берет на себя ответственность за поднятые вопросы. Creative Assembly извинились перед фанатами и пообещали исправить ситуацию.

В своем заявлении Роджер Коллум, вице-президент Creative Assembly, выражает сожаление студии: «Это были трудные несколько месяцев, и мы признаем, что допустили ошибки, когда дело касается наших отношений со всеми вами. Внутри компании постоянно шел разговор о том, как нам вернуться на твердую почву. Ясно одно: это будет непросто и потребует времени и усилий».

Коллум далее объясняет, что Shadows of Change «не оправдала ожиданий того, каким должен быть DLC». В результате студия запланировала крупное обновление DLC на февраль 2024 года, которое будет доступно всем игрокам Total War Warhammer 3 бесплатно. Однако из-за необходимости исправить прошлые ошибки выпуск DLC Thrones of Decay был отложен до апреля 2024 года. Creative Assembly хочет убедиться, что предстоящий DLC оправдает ожидания фанатов и предоставит контент, которого они заслуживают.

Помимо проблем с DLC, игроки Total War Pharaoh получат частичный возврат средств, поскольку некоторые версии игры были удалены из продажи в Steam. Цена игры также была снижена до 39.99 долларов США / 29.99 фунтов стерлингов, и игрокам, купившим игру по предыдущей цене, будут возвращены соответствующие средства. Более того, выпуск Total War Pharaoh Deluxe и Dynasty был прекращен, и для покупки осталась только одна версия.

Коллум завершает свое заявление, повторяя извинения студии и признавая, что допущенные ошибки являются коллективной ответственностью. Creative Assembly заверяет фанатов, что они прислушиваются и полны решимости исправить ситуацию.

Пока фанаты ждут новых DLC для Total War Pharaoh, они могут с удовольствием изучить другие лучшие стратегические игры или лучшие 4x-игры на ПК. Чтобы получать ежедневные новости, обзоры и руководства по компьютерным играм, подписчики могут оставаться в курсе новостей Google News или воспользоваться нашим трекером предложений PCGN для выгодных сделок.