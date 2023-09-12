Roomba Combo j9+: чистящее средство 2-в-1

Roomba Combo j9+ от iRobot — это революционное устройство для уборки, которое сочетает в себе мощность робота-пылесоса и швабры, обеспечивая комплексное решение для уборки вашего дома. Благодаря элегантному дизайну и расширенным функциям это устройство выводит уборку на совершенно новый уровень.

Одной из выдающихся особенностей Roomba Combo j9+ является его способность плавно переключаться между уборкой пылесосом и мытьем полов. Подушечка для швабры, расположенная на задней панели устройства, может автоматически скользить под нижнюю часть робота, когда пришло время мыть пол. Это обеспечивает тщательный и эффективный процесс очистки без какого-либо ручного вмешательства.

Что касается уборки пылесосом, Roomba Combo j9+ оснащен передовой технологией уборки iRobot. Он использует комбинацию мощности всасывания и двойных резиновых щеток с несколькими поверхностями для эффективного сбора грязи, пыли и мусора с пола. Благодаря интеллектуальной картографической и навигационной системе устройство также может перемещаться вокруг мебели и других препятствий, обеспечивая чистоту в каждом уголке вашего дома.

Когда дело доходит до мытья полов, Roomba Combo j9+ использует технологию прецизионного струйного распыления, чтобы подавать на пол необходимое количество воды и чистящего раствора. Это гарантирует, что ваши твердые полы будут тщательно очищены, не перенасыщены. Насадка для швабры имеет встроенный резервуар для чистящего раствора, что позволяет легко наполнять его при необходимости.

Roomba Combo j9+ также оснащен расширенными функциями, такими как совместимость с голосовым управлением, интеграция с интеллектуальными приложениями и автоматическое удаление мусора. Эти функции позволяют легко контролировать и планировать сеансы уборки, даже когда вас нет дома.

В заключение, Roomba Combo j9+ меняет правила игры в мире домашней уборки. Благодаря инновационному дизайну и расширенным функциям это чистящее устройство 2-в-1 представляет собой удобное и эффективное решение для поддержания чистоты ваших полов. Попрощайтесь с хлопотами по ручной уборке пылесосом и мытьем полов и позвольте Roomba Combo j9+ позаботиться обо всех ваших потребностях в уборке.

Определения:

– Roomba Combo j9+: устройство для уборки 2-в-1 от iRobot, сочетающее в себе робот-пылесос и швабру.

– iRobot: компания, производящая Roomba Combo j9+ и другие роботизированные устройства для уборки.

Источник: iRobot (URL-адрес источника)